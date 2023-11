5 nov replica on demand al Gerolamo – NON DIMENTICAR LE MIE CANZONI – Omaggio a Giovanni D’Anzi

La prima serata On Demand dello spettacolo che ha inaugurato la stagione. E’ prevista un’altra replica domenica 3 dicembre alle ore 20.

Gli strumenti hanno un’anima e il pianoforte originale che il maestro Giovanni D’Anzi ha suonato sino agli ultimi giorni della sua vita è sul palco del teatro Gerolamo. Domenica 5 novembre, alle 16, lo spettacolo che mescola il recupero delle radici meneghine alle visioni di una metropoli in perenne cambiamento.

Scritto da Piero Colaprico, in scena con Gigi Marson, pianista di Enzo Jannacci, con la cantante Sarah Stride, con un vero oste, Angelo Bissolotti, e il milanese perfetto di Domitilla Colombo, per la regia e l’allestimento di Maria Roccagliata e le luci di Massimo Canepa, lo spettacolo si fonda sulle scelte di vita di un eccezionale artista. Comprese la bellezza e le pene di un grande amore perduto, eppure mai perso davvero.

Danzi, come si sa, è l’autore di Madonina, l’inno nazionale di Milano, di Non dimenticar le mie parole, Nostalgia de Milan, La Gagarella del Biffi Scala, Ma l’amore no e di tante altre canzoni che hanno messo d’accordo l’osteria e il cabaret, il teatro e i festival della musica .La vera anima di Milano si respira anche attraverso il racconto che si snoda tra l’epoca del cinema muto, le famose soubrette e le hit che hanno fatto cantare Milano, l’Italia, il mondo.

Lo spettacolo viene riproposto per venire incontro ai tanti spettatori che l’hanno segnalalo agli aTeatro Gerolamo, mici. Un dettaglio resta immutabile e inimitabile: il pianoforte originale che gli eredi di D’Anzi hanno donato al teatro Gerolamo e che regna sovrano sul palco.

durata spettacolo: 70 minuti senza intervallo ORARI: 5 novembre ore 16 – 3 dicembre ore 20

