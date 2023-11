Natale in Casa Cupiello vince il Premio Anct. Sarà in prima milanese al Teatro Menotti

È stato assegnato a “Natale in Casa Cupiello” che sarà in scena dal 2 al 5 novembre 2023 al Teatro Menotti di Milano, il premio dell’Anct (Associazione Nazionale dei Critici di Teatro) per la stagione 2023.

Lo spettacolo, diretto da Lello Serao e ideato da Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, vede Luca Saccoia come interprete principale in una grande performance.

Il prestigioso riconoscimento arriva a questo spettacolo proprio nell’anno in cui ricorrono i 90 anni del capolavoro di Eduardo De Filippo “Natale in casa Cupiello” che in questo spettacolo sarà rappresentato in una originale messa in scena cum figuris, una rappresentazione non convenzionale che vede un unico attore interagire con sette pupazzi realizzati dallo scenografo Tiziano Fario autore dell’intera scenografia e animati da un gruppo di manovratori costituito ad hoc per il progetto e coordinato da Irene Vecchia attraverso un laboratorio di formazione aperto ai giovani del territorio, svoltosi con il sostegno della Fondazione Campania dei Festival nell’ambito della rassegna “Quartieri di Vita” 2020.

Un progetto a cura di Interno5 e Teatri Associati di Napoli, con il sostegno della Fondazione De Filippo e Teatro Augusteo.

(Foto di Anna Camerlingo)

PREZZI BIGLIETTERIA:

Intero – 32.00 € + 2.00 € prevendita

Ridotto over 65/under 14 – 16.00 € + 1.50 € prevendita

TEATRO MENOTTI

Via Ciro Menotti 11, Milano – tel. 0282873611 – biglietteria@teatromenotti.org