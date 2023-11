Ministro Sangiuliano a Palazzo Citterio per verifica avanzamento lavori

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dall’assessore regionale lombardo alla Cultura, Francesca Caruso, ha effettuato oggi a Milano un sopralluogo a Palazzo Citterio, nel quartiere Brera, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della seconda sede della Pinacoteca di Brera. Si è trattato della terza visita in pochi mesi da parte del Ministro e del Sindaco. Erano presenti anche il Direttore generale del Patrimonio, Luigi La Rocca, e il nuovo Direttore generale della Creatività contemporanea, Angelo Piero Cappello.

