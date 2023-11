Milano, 3 arresti per spaccio, De Corato “Ancora recidivi come denunciato dal Questore alla festa della polizia. Magistratura commini pene più severe e non libertà provvisoria”

«Ringrazio gli Agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina per l’arresto di tre persone, tutte con precedenti, per detenzione di droga e spaccio.

Come denunciato anche all’ultima festa della Polizia dal Questore di Milano Petronzi, in città c’è un alto tasso di recidiva, che la maggior parte delle volte riguarda cittadini stranieri, che una volta arrestati vengono rimessi subito in libertà e, puntualmente, ritornano a compiere reati di varia natura.

E’ necessario che la Magistratura utilizzi, nei loro confronti, pene più severe e “dure” perché questi malviventi sanno che, una volta arrestati, vengono subito rilasciati in libertà provvisoria quindi continuano a fare ciò che vogliono per le strade delle nostre città».

Così l’On. di Fratelli d’Italia,Riccardo De Corato, sugli arresti di lunedì scorso di un 49enne, un 42enne e un 21enne, tutti e tre con precedenti, per detenzione di droga e spaccio.