Viale Forlanini: terribile incidente con 12 persone coinvolte e due ragazzi morti. Un autista positivo all’alcol test

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina all’alba, verso le 5, in viale Forlanini a Milano nel quale sono rimaste coinvolte 3 auto con a bordo 12 persone .

In seguito a un tamponamento, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione, sono morti un ragazzo di 26 anni che si trovava alla guida di una delle vetture e uno di 24 anni che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale dove poi è deceduto. Il viale ad alto scorrimento che porta all’aeroporto di Linate è rimasto a lungo chiuso dopo il terribile incidente, con la Polizia locale che si trova ancora sul posto per accertarne la dinamica.

In base alle prime ricostruzioni, l’incidente dovrebbe essere avvenuto in due tempi: all’inizio due auto, una Golf e una Opel Zafira (su cui viaggiava la bambina con i genitori), si sarebbero tamponate, quindi una terza che sopraggiungeva, una Peugeot con 6 giovani a bordo, si sarebbe schiantata contro le altre i cui occupanti nel frattempo erano scesi. Sembra, secondo le prime informazioni, che i giovani deceduti stessero rientrando, con altri 4 amici tra i 18 e i 2o anni, da una festa per la notte di Halloween: i ragazzi, ancora truccati e in lacrime, erano fermi a bordo strada dopo lo schianto. I giovani viaggiavano sulla vettura che ha tamponato le altre.

Il guidatore di una delle auto coinvolte – quella che per prima, a forte velocità, ha tamponato la seconda vettura – sarebbe risultato positivo all’alcol test. Dopo questo primo scontro, i passeggeri della seconda auto, una famiglia, avrebbero abbandonato l’abitacolo per mettersi al sicuro. Poco dopo la terza macchina, con a bordo i due ragazzi deceduti, avrebbe a sua volta travolto a grande velocità la vettura tamponata e vuota.