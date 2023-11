Turista rapinato dall’orologio da 150mila euro, due arresti

Hanno pedinato una coppia francese con l’intento di rubare l’orologio di lusso Richard Mille dal valore di 150mila euro e hanno atteso che terminassero la cena in un ristorante nel centro città per aggredirli e derubarli. E’ accaduto la sera del 20 maggio di un anno fa e la Polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato due algerini di 35 e 37 anni ritenuti responsabili della rapina. Il 37enne dopo aver strappato nei pressi del ristorante l’orologio alla vittima 34enne è stato inseguito da quest’ultimo e ne è nata una colluttazione nel corso della quale è intervenuto il complice 35enne. Il 37enne è riuscito a scappare ma ha perso il cellulare e portafogli al cui interno è stata trovata una carta d’identità francese riportante la fotografia dell’aggressore e dati anagrafici di un cittadino francese. A seguito di accertamenti i poliziotti sono giunti a una struttura ricettiva dove i due erano stati registrati nella mattinata stessa e gli agenti hanno identificato anche il 35enne. Inoltre, dall’analisi dei contenuti del telefono cellulare, perso dall’aggressore, si è appurato che quest’ultimo fosse un esperto di questo tipo di reati commessi su tutto il territorio europeo; infatti nella galleria fotografica sono state rinvenute oltre cento foto di orologi preziosi con cinturino strappato, le foto di altre due carte di identità belghe risultate false nonché la foto di un documento d’identità algerino riportante i suoi veri dati anagrafici. Al termine dell’attività d’indagine, la Procura di Milano ha emesso a carico dei due soggetti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un mandato di arresto europeo e un mandato di arresto internazionale: lo scorso febbraio è stato catturato il 35enne mentre alcuni giorni fa è stato catturato in Algeria il 37enne.

