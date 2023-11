Taxiblu: fuori dal centro città abbandonata

“Sin dalle primissime ore di ieri, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città e gran parte della regione abbiamo registrato diversi disagi legati alla viabilità. In particolare diverse zone e strade risultano totalmente allagate dall’acqua e impraticabili anche per colpa di diversi oggetti sulle strade portati dal vento. Certo al clima non si può dare delle colpe ma probabilmente evidenzia quanto Milano sia sempre più abbandonata, almeno dalle mura del centro in poi. Sono decenni che sono noti i problemi legati al rischio esondazioni dei fiumi cittadini. Come ben sa anche qualche attuale assessore comunale che accusava di immobilismo sul problema le giunte precedenti. Salvo poi loro stessi, in carica da dieci anni circa, ignorare il problema e dare priorità alle ciclabili del centro, alle pedonali colorate e alla chiusura delle strade. Dimenticandosi totalmente di tutta una parte della città fuori le mura. La Milano dei milanesi che ieri mattina magari hanno trovato la macchina sommersa nell’acqua e che comunque non hanno potuto andare al lavoro o ci hanno messo due ore per fare un paio di chilometri. Perché in questa città la priorità pare sia più quella di creare una città giardino per i ‘fighetti’ del centro che amano viaggiare in bici piuttosto che agevolare la viabilità e quei pendolari che, ripeto, magari non hanno potuto andare a Milano a lavorare e non certo a fare shopping. E magari hanno pure l’auto danneggiata e le cantine allagate”. Lo dichiara Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040.

