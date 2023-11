Ognissanti, Musei Lombardi restano aperti: 76 siti visitabili nella regione

Oggi, primo novembre, nella ricorrenza di Ognissanti, i 76 musei riconosciuti dalla Regione Lombardia resteranno aperti. Lo fa sapere Palazzo Lombardia. “Nella nostra regione – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Dalla Triennale di Milano all’Accademia Carrara di Bergamo dai Civici Musei di Arte e Storia di Brescia alla Fondazione Museo del Violino ‘Antonio Stradivari’ di Cremona, dal Museo Civico di Palazzo Te a Mantova al Museo Villa e Collezione Panza di Varese, dal Museo Villa del Balbianello di Tremezzina (Como) alla Villa Monastero (Lecco), dalla Villa Reale di Monza al Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio fino Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pavia: sarà un’ottima occasione per riscoprire il meraviglioso patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio. Tutto ciò, coniugando la voglia di cultura a quella di stare con la propria famiglia, concedendosi una giornata diversa alla scoperta di preziosi ‘pezzi’ di Lombardia”. Di seguito l’elenco, suddiviso per province, dei musei riconosciuti in Lombardia di cui è stata resa nota l’apertura: Milano (20): Museo d’arte Fondazione Luigi Rovati; Gallerie d’Italia; Museo Villa Necchi Campiglio; Museo dell’abbazia di Morimondo; Museo Dario Mellone di Busto Gandolfo; Pinacoteca Ambrosiana; Museo del Duomo; Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci; Palazzo Morando-Costume Moda Immagine; Museo del Novecento; Galleria d’Arte Moderna; Museo Poldi Pezzoli; Museo Diocesano Carlo Maria Martini; Civico Museo Archeologico di Milano; La Triennale di Milano; Polo dei Musei Scientifici; Raccolte Artistiche del Castello; Mudec – Museo delle Culture Area ex Ansaldo; Museo Teatrale alla Scala; Adi Design Museum. Brescia (5): Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera; Museo Lechi di Montichiari; Fondazione Museo Diocesano di Brescia; Museo Etnografico delle arti e tradizioni popolari di Bienno; Civici Musei di Arte e Storia. Bergamo (12): Museo Arte Tempo Città di Clusone; Museo della Valle di Zogno; Accademia Carrara; Orto Botanico ‘Lorenzo Rota’; Museo d’Arte e Cultura Sacra di Romano di Lombardia; Museo Adriano Bernareggi – Museo e tesoro della Cattedrale; Museo della Basilica di Gandino; Museo Civico di Scienze Naturali; Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea; Museo d’arte contemporanea di Luzzana; Fondazione Polli Stoppani Onlus di Zogno; Museo delle Storie (sedi aperte: Convento di San Francesco, Rocca, Palazzo del Podestà, Campanone). Varese (11): Museo della Collegiata di Castiglione Olona; Volandia Parco e Museo del Volo di Somma Lombardo; Museo Civico dei Fossili di Besano; Musei Civici Viggiutesi Enrico Butti di Viggiù; Museo Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno; Museo Villa e Collezione Panza di Varese; Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese; Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna di Busto Arsizio; Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio; Casa Macchi; Civico Museo Archeologico di Angera. Monza (3): Must-Museo del Territorio di Vimercate; Museo e Tesoro del Duomo di Monza; Villa Reale. Como (4): Museo Villa del Balbianello di Tremezzina; Villa Carlotta museo e giardino botanico di Tremezzina; Museo della Valle di Cavargna; Museo della fine della guerra di Dongo. Pavia (2): Sistema Museale di Ateneo – Università di Pavia; Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia. Mantova (5): Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po; Museo diocesano Francesco Gonzaga; Museo Civico di Palazzo Te, Museo internazionale della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere; Museo del Po di Revere. Cremona (10): Museo della Chiesa Cattedrale; Museo Archeologico; Museo Civico Ala Ponzone; Museo Diotti di Casalmaggiore; Museo Civico di Crema e del Cremasco; Museo di Storia Naturale; Museo della civiltà contadina ‘Il Cambonino Vecchio’; Museo della Stampa di Soncino; Museo del Bijou di Casalmaggiore; Fondazione Museo del Violino ‘Antonio Stradivari’ di Cremona. Lecco (2): Museo Etnografico dell’Alta Brianza di Galbiate; Villa Monastero di Varenna. Sondrio (2): Museo Valtellinese di Storia e Arte; Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo di Campodolcino.

