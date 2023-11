Monta l’antisemitismo: l’Ambasciatore d’Israele all’Onu si appunta la stella di David al petto

Un gesto per mettere le spalle al muro le Nazioni Unite e la sinistra che sembrano confonde l’essere filo-palestinesi con l’anti-sionismo e il sostegno implicito ai terroristi di Hamas. Più che una provocazione, quello dell’ambasciatore di Israele all’Onu Gilad Erdan è un attacco senza precedenti: il diplomatico di Tel Aviv, nel suo intervento in aula a New York, si appunta una stella di David al bavero della giacca, “porteremo questa stella gialla finché non condannerete le atrocità di Hamas e richiedere il rilascio immediato dei nostri ostaggi”, le parole fortissime di Erdan.

“Hamas sono i nazisti dei giorni nostri“, ha messo subito in chiaro l’ambasciatore israeliano, intervenendo alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza.”La brutalità dei crimini non è l’unica cosa che i feroci nazisti di Hamas condividono con i nazisti tedeschi”, ha spiegato. “Entrambi condividono un’ideologia comune. Gli squadroni della morte nazisti erano impegnati a sterminare gli ebrei, proprio come sono impegnati i terroristi di Hamas allo sterminio degli ebrei e di Israele”.

Nella notte sono comparse stelle di David disegnate sulle facciate di case, banche e negozi di proprietà di ebrei a Parigi, una drammatica e inquietante provocazione anti-semita che rimanda ai tragici Anni Trenta, quelli della follia nazista in Europa. Impossibile non legare l’evento, pur in assenza di rivendicazioni, alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza e in Medio Oriente.

In Cina è in corso una pulizia pro-Palestina. Baidu e Alibaba, i motori di ricerca più popolari di Pechino, hanno decisodi cancellare Israele dalle mappe relative al Medio Oriente. I confini dello stato ebraico restano segnalati, così come le città, ma il nome di Israele non compare più in alcun modo, a differenza dei paesi vicini