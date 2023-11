Lo splendore della fede: la conclusione del restauro dello Scurolo di San Carlo nel Duomo

La visita dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini prevista al termine del Pontificale nella festa del santo il 3 novembre. Riapertura a fedeli e visitatori a partire dall’11 novembre

La Veneranda Fabbrica celebra un nuovo traguardo: il completamento del restauro dello Scurolo di san Carlo nel Duomo. Un importante intervento, durato due anni e giunto alla conclusione dopo la chiusura al pubblico nel 2020 di questo spazio così importante per la Cattedrale, per restituire in tutto il suo splendore a fedeli, pellegrini e visitatori la cappella sotterranea dove riposa il corpo del santo copatrono dell’Arcidiocesi di Milano.

La conclusione del restauro sarà onorata dalla visita dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini, al termine del Pontificale nella Solennità liturgica di san Carlo, previsto per il 3 novembre alle ore 17.30.

Lo Scurolo sarà nuovamente accessibile a fedeli e visitatori a partire da sabato 11 novembre.

LO SCUROLO DI SAN CARLO: UNO SCRIGNO DI FEDE E DI ARTE

Lo “Scurolo” (così detto dal termine dialettale milanese scuroeu, cioè ambiente scarsamente illuminato o sotterraneo) è il luogo che custodisce le spoglie di san Carlo Borromeo nel Duomo.

Progettato nel 1606 da Francesco Maria Richini, su commissione dal cardinale Federico Borromeo, lo Scurolo si trova sotto il presbiterio della Cattedrale, accanto alla Cripta (Cappella iemale). Appare già sufficientemente completato e decorato in tempo per la canonizzazione del santo (1° novembre 1610), costituendo l’omaggio dei milanesi e dei loro Arcivescovi a san Carlo.

Il piccolo ambiente è a pianta ottagonale, a lati alternatamente diseguali: lo Scurolo è preceduto da uno pseudo-pronao classicheggiante che lo divide dalla Cappella iemale. Le pareti sono ornate nella parte inferiore da specchiature in marmo e nella parte superiore da pannelli decorati con tessuti ottocenteschi rimaneggiati nel Novecento con preziosi ricami in filati di seta, oro e argento, con simboli eucaristici e il motto Humilitas della famiglia Borromeo.

Al 1619 risale la delibera della decorazione in lamina d’argento sbalzato, che richiese oltre cinquant’anni di lavoro. I donatori furono la Veneranda Fabbrica, che vi aveva stanziato la cifra mensile di seicento lire imperiali, gli orefici milanesi, il conte Borromeo, il cardinale Litta (Arcivescovo di Milano dal 1652 al 1679) e i moltissimi cittadini che si unirono nel sostegno all’iniziativa.

Cuore dello Scurolo è l’urna in cristallo e argento, che custodisce il corpo di san Carlo: disegnata dal Cerano, l’opera fu donata da Filippo IV di Spagna. Il corpo del santo è rivestito dei paramenti pontificali: il volto è ricoperto da una maschera in argento, voluta dal cardinale Giovanni Battista Montini (papa Paolo VI) durante il suo ministero episcopale come Arcivescovo di Milano (1954 – 1963).

Fortemente voluto dalla Veneranda Fabbrica e dal Capitolo Metropolitano di Milano e portato a compimento grazie anche al sostegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Regione Lombardia, l’intervento di ripristino è stato condotto dalle maestranze della Fabbrica con l’ausilio di professionisti del restauro con i propri collaboratori quali Luca Quartana per la parte lignea, Ilaria Mensi per i tessuti, Anna Rizzi e Franco Blumer per tutti gli ornati in argento, dai rilievi della volta alle Virtù della parte bassa, per le cornici d’argento delle tappezzerie e il paliotto d’altare.

In particolare, le patine sulle decorazioni metalliche, i depositi superficiali, le ossidazioni dei filati di argento e oro delle tappezzerie che in molti punti risultavano strappate e abrase, le parti lignee tarlate e pesantemente ricoperte da vernici rendevano tale restauro urgente.

L’intervento ha così permesso di restituire nuovo splendore – è proprio il caso di usare questa espressione – a tutte le superfici decorative dello Scurolo, nascoste da secoli di polveri e sporcizia, e di aver ricreato un ambiente artistico e autenticamente spirituale, ben diverso da come lo si ricordava prima dell’inizio dei lavori: gli argenti erano talmente ossidati da sembrare quasi d’ebano; le tappezzerie danneggiate e pericolanti.

La Veneranda Fabbrica del Duomo, inoltre, ha provveduto al rifacimento degli impianti e dell’illuminazione della cappella, progettata da Pietro Palladino.

«Da molto tempo ardeva in noi il desiderio di mettere mano al restauro di uno degli spazi più nascosti e preziosi del Duomo: lo Scurolo di san Carlo. Un primo tentativo era stato bloccato dalla pandemia, che aveva portato in uno stato di “sospensione” non solo le nostre vite, ma anche molti progetti in discussione presso la Veneranda Fabbrica del Duomo.

Superato il dramma di quei giorni e ripreso il fervore dei lavori in cantiere, la Direzione della Fabbrica ha saggiamente aperto i lavori per ridare al più presto pieno splendore a uno spazio che esigeva visibilmente un intervento di pulitura e restauro» – commenta Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo,

LA RIAPERTURA DELLO SCUROLO PER LA PREGHIERA E PER LA VISITA TURISTICA DALL’11 NOVEMBRE

Dopo il momento alla presenza dell’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, lo Scurolo di san Carlo sarà nuovamente accessibile al pubblico a partire da sabato 11 novembre con le modalità già delineate di concerto con il Capitolo Metropolitano prima della pandemia.

Il libero accesso allo Scurolo riservato ai fedeli sarà sempre garantito dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00, direttamente dall’area riservata alla preghiera, con ingresso dalla Cripta.

L'accesso turistico per la visita all'ambiente restaurato sarà invece possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (ultimo ingresso alle ore 16.30) e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (ultimo ingresso alle ore 15.30), al costo di € 3,00, da aggiungere al biglietto per la visita turistica al Duomo, acquistabile a partire dal 5 novembre nella sezione "Biglietti" del sito

duomomilano.it<https://ticket.duomomilano.it/>.

UN INCONTRO PER APPROFONDIRE IL RESTAURO, CON LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME DEDICATO

Venerdì 10 novembre 2023, alle ore 19.00, in Duomo, si terrà una conferenza di approfondimento interamente dedicata al restauro dello Scurolo di san Carlo, dal titolo Lo splendore della fede. Presentazione del restauro dello Scurolo di San Carlo Borromeo con un saluto di Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano e gli interventi di Francesco Canali, Direttore dei Cantieri della Veneranda Fabbrica del Duomo e di Laura Paola Gnaccolini, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città di Milano. Con l’occasione sarà presentato il volume interamente dedicato al restauro dello Scurolo di san Carlo, edito da Silvana Editoriale<https://www.silvanaeditoriale.it/>, con gli interventi degli autori Francesco Repishti, Jessica Gritti e Paola Venturelli moderati da Elisa Mantia, Coordinatrice dell’Area Cultura e Conservazione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, curatrice del saggio.

L'ingresso a questo evento è gratuito, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo:

eventi@duomomilano.it<mailto:eventi@duomomilano.it>, specificando nell’oggetto: “Restauro dello Scurolo di san Carlo”.

UNA VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DEI QUADRONI E DEL RESTAURO DELLO SCUROLO DI SAN CARLO

Sabato 11 novembre 2023, alle ore 15.00, la Veneranda Fabbrica organizza una speciale visita guidata dedicata a san Carlo Borromeo, che permetterà di scoprire opere e spazi non sempre visibili al pubblico.

In occasione della ricorrenza della sua canonizzazione le navate del Duomo ospitano per pochi mesi 56 grandi tele dedicate alla Vita e ai Miracoli del santo. I due grandi teleri che idealmente aprono e chiudono la serie: Nascita del Santo e la Gloria di san Carlo in cielo, sono collocati in via permanente sul Grande Organo. Accedendo alla Cappella

Feriale, normalmente non vistabile perché riservata al culto, sarà possibile osservare da vicino, oltre all’organo, anche il magnifico coro ligneo e le preziose sculture in argento e gemme dedicate ai santi protettori di Milano. Proprio sotto al presbiterio si trova lo Scurolo ove sono custodite le spoglie di san Carlo Borromeo. Lasciati incantare

dai suoi argenti, cristalli e vetri tornati a nuova luce, dopo un importante intervento di restauro

I tesori del Duomo: dai quadroni allo Scurolo di San Carlo

Percorso: Duomo, Cappella Feriale e Scurolo di San Carlo

Data: Sabato 11 novembre 2023

Orario d’inizio: 15.00

Durata: 90 minuti

Lingua: Italiano

Cosa Sapere:

• Vista Guidata Fast- Track con Accesso Prioritario

• Durante il percorso guidato si accederà alla Cappella Feriale

normalmente non visitabile

• Sarà possibile ammirare i quadroni di San Carlo, esposti solo per

alcuni mesi l’anno

• È compreso nel prezzo oltre alla visita guidata e al sistema di

microfonaggio anche il biglietto di ingresso al Museo del Duomo, alla

Chiesa di San Gottardo in Corte e all’Area Archeologica.

Prenotazioni sul sito

nella sezione “Biglietti – Eventi e Visite Guidate”