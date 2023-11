City Angels, presentata al Pirellone la prima unità mobile regionale

Presentato davanti all’ingresso di Palazzo Pirelli in piazza Duca d’Aosta un nuovo pullmino dei City Angels. Sarà il primo che opererà come unità mobile nella distribuzione dei generi di conforto e prima necessità ai senzatetto non soltanto nella città di Milano ma in tutta la Lombardia. “Questo è un esempio del modello lombardo – ha detto il presidente del Consiglio regionale Federico Romani – La nostra istituzione regionale è sempre vicina e grata a chi contribuisce ad aiutare e dare una mano nell’assistere e supportare le persone più fragili, e i City Angels rappresentano sicuramente un esempio concreto di solidarietà e attenzione verso il prossimo, simbolo della città di Milano ma anche della Lombardia tutta. Oggi, con la donazione di questo pullmino, ancora una volta tocchiamo con mano quanto la sinergia tra istituzioni, realtà private e associazioni sia un modello vincente e testimoni al meglio quel ‘saper fare’ lombardo che qui trova sempre la sua massima espressione”. “Tutti i giorni sulle strade aiutiamo circa 3 mila persone – ha spiegato il presidente dei City Angels Mario Furlan – Aiutiamo in primis senzatetto, abbiamo anche dei centri di accoglienza per loro. E poi aiutiamo persone e famiglie in difficoltà. In più facciamo anche un’attività di sicurezza. Da qualche tempo, con l’associazione Scarpette Rosse, abbiamo istituzionalizzato il servizio di scortare donne sole che temono di essere aggredite”. “Questo pullmino, che è un vero pullmino lombardo, nato da un modo di solidarietà lombarda ci aiuterà ancora di più in queste attività” ha sottolineato Furlan, ringraziando l’istituzione regionale e gli enti donatori, in particolare Sergio Cazzaniga ambasciatore City Angels e “officer distrettuale” dei Lions Club che si è fatto promotore della raccolta fondi. Il nuovo mezzo è stato donato dalla Banca Valsabbina di Brescia e dal Lions Club di Cesano Maderno (MB): la scelta di Palazzo Pirelli come sede dell’inaugurazione è simbolica, perché il palazzo dell’istituzione regionale si trova proprio davanti alla Stazione Centrale di Milano dove i City Angels sono nati nel 1994. “È una bella iniziativa – ha detto il presidente di Regione Attilio Fontana presente all’evento – Grazie innanzitutto allo sponsor che ha contribuito a questa iniziativa. E grazie ai City Angels, che fanno tanto lavoro utile. Mai come in questo momento, avere anche un mezzo in più consente a loro di poter ampliare il raggio in cui lavorare”. Durante l’evento anche l’intervento di Angelo Roversi, responsabile delle pubbliche relazioni per la Banca Valsabbina, e Alberto Frigerio del Lions Club di Cesano Maderno.

