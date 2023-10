Violento nubifragio e allagamenti all’alba su Milano, esondato il Seveso

A seguito del violento temporale abbattutosi sulla città a partire dalle 4.30 del mattino il torrente Seveso ha esondato intorno alle ore 6.00 nei quartieri di Niguarda e Ca’ Granda.

La Polizia Locale ha proceduto alla chiusura delle strade allagate, in particolare le arterie viale Fulvio Testi e viale Sarca, e alla chiusura dei sottopassaggi allagati di via Negrotto, via Rubicone e via Valfurva. Sul posto VV, PL e Pronto Intervento. Posizionati sacchi di sabbia e costante monitoraggio visivo in loco.

L’area attorno a piazzale Istria è completamente allagata, con una pattuglia della polizia locale a impedire il passaggio verso viale Testi. L’acqua ha completamente invaso il viale e i due controviali: solo camion e furgoni riescono a guadare il “fiume” senza rischiare di danneggiare il veicolo

A seguito dell’esondazione ATM comunica diversi cambiamenti alla circolazione dei mezzi pubblici e la chiusura delle uscite di alcune stazioni della M1.

Alle ore 6.00 la Protezione Civile di Milano ha proceduto in via precauzionale all’evacuazione della Fondazione Exodus e Centro ambrosiano di solidarietà (CEAS) site lungo il corso del Lambro.

A Mediglia, in provincia di Milano, i vigili del Fuoco hanno soccorso una donna rimasta bloccata in auto con i suoi due bambini a causa di un albero caduto per il forte vento.