Ognissanti, Diocesi: celebrazioni con Delpini, arcivescvo visita cimiteri

Mercoledì primo novembre, in occasione della solennità di Tutti i Santi, l’arcivescovo, Mario Delpini, presiederà in Duomo, alle ore 11, il solenne Pontificale. La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre), sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube ChiesadiMilano (Youtube.com/chiesadimilano). Nel pomeriggio, alle ore 15.30, al Cimitero Monumentale di Milano l’Arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica per tutti i fedeli defunti. Giovedì 2 novembre, giorno tradizionalmente dedicato alla commemorazione dei defunti, monsignor Delpini presiederà le celebrazioni eucaristiche alle 9.30 nella Basilica di Sant’Ambrogio, con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze Armate, alle 15.30 al Cimitero di Lambrate e alle 17.30 in Duomo (diretta streaming sul portale e sul canale YouTube della Diocesi). Nel corso della giornata inoltre Delpini visiterà per un momento di preghiera alcuni cimiteri di Milano secondo il seguente orario: 8.30 Cimitero Maggiore, 11.00 Cimitero di Chiaravalle, 11.45 Cimitero di Baggio, 12.30 Cimitero di Bruzzano, 14.30 Cimitero di Greco.

