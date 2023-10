Il commento di Luciano: posticipi della 10a giornata di serie A

Buongiorno ai lettori, ieri si è conclusa la 10a giornata in serie A, in calendario i due posticipi Empoli-Atalanta e Lazio-Fiorentina.

Nel primo dei due, l’Atalanta si mangia l’Empoli con uno show di Scamacca.

La squadra di Gasperini domina il primo tempo, sbloccando la gara con un tacco magico dell’attaccante nerazzurro, su assist di Lookman. Il centravanti ex West Ham crea continui problemi alla difesa toscana, colpendo un palo e segnando la seconda rete, poi annullata per fuorigioco. Il raddoppio viene rimandato solo di poco perché Koopmeiners batte Berisha, sfruttando un servizio proprio di Scamacca. Partita totale dell’attaccante che si ripete in avvio di ripresa con una stoccata sul primo palo e sbatte sulla traversa pochi istanti dopo. I bergamaschi volano al quarto posto, mentre l’Empoli resta invischiato nella zona rossa.

Nell’ultimo match all’Olimpico, Lazio e Fiorentina si affrontano a muso duro, ma non riescono a perforare le rispettive difese fino al 95′. In pieno recupero infatti, un tocco di braccio quasi impercettibile dal vivo da parte di Milenkovic, su deviazione di testa di Vecino, provoca la decisione dell’arbitro Mercenaro (dopo consulto VAR) di assegnare il rigore a favore della Lazio. Batte Immobile, subentrato da pochi minuti in sostituzione di Castellanos, e per Terracciano e la Fiorentina si chiude il sipario dopo una partita divisa a metà. Un tempo ciascuno, nel primo prevalenza dei viola, nella ripresa il pallino del gioco passa alla Lazio, che acciuffa 3 punti sul filo di lana del recupero disponibile e si piazza a 16 punti proprio dietro la Fiorentina, un punto più sopra.

E’ tutto quindi per la giornata 10, appuntamento a venerdì 3 novembre per un anticipo dell’11a , Bologna-Lazio.

Arrivederci e buona settimana a tutti!