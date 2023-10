Ucraina, Lukashenko incontra Lavrov: tornare al tavolo delle trattative

“L’importante è che venga ordinato uno stop”. Mentre divampa la guerra in Medio oriente, viene da Minsk l’appello a fermare finalmente quella in Ucraina e avviare negoziati seri. Nel conflitto in Ucraina ci sono “molti problemi” da entrambe le parti e la situazione è generalmente bloccata: nessuno può fare nulla in particolare per rafforzare la propria posizione o fare progressi, afferma il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko, secondo l’agenzia di stampa statale BelTA. “Dobbiamo sederci al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo”, dice Lukashenko in un video di domande e risposte pubblicato sul sito web di BelTA.

Lukashenko è alleato del presidente russo Vladimir Putin, ancora più stretto da quando i soldati russi hanno attaccato l’Ucraina dal territorio bielorusso nel febbraio 2022.

Durante un incontro ieri con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Minsk, il presidente bielorusso Lukashenko ha annunciato l’intenzione di avere presto una conversazione telefonica con il presidente della Russia, riferisce BelTA.

All’inizio dell’incontro Lavrov ha portato i saluti di Putin al presidente della Bielorussia.

Questa settimana, le forze russe hanno effettuato estesi attacchi vicino alla città di Avdijivka a Donetsk. Perdono molti soldati, ma nel complesso c’è poco movimento sul fronte.