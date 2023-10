Nuova trappola di Area B: occorre registrarsi per utilizzare i 25 ingressi in deroga. Multe seriali in arrivo

Una nuova trappola sta mietendo vittime tra gli automobilisti di Milano e quelli che entrano in città.

Parliamo delle deroghe per Area B: come è noto sono previsti 25 ingressi per le auto dei residenti e per i mezzi trasporto cose di società con sede a Milano; 5 per auto e mezzi di residenti e società fuori Milano.

Attenzione però! Per attivare queste deroghe è necessario registrarsi sul sito Area B del Comune. Chi non lo fa viene sanzionato fin dal primo ingresso: se non ti registri non hai diritto a usufruire dei 25 o dei 5 passaggi in deroga.

Il problema è che prima questo obbligo di registrazione non c’era e la novità non è stata molto comunicata. Quindi molti continuano a passare sotto le telecamere senza iscriversi al sito Comune di Milano AreaB, pensando che tutto funzioni come fino a settembre 23, e in maniera automatica scattino le deroghe fino al raggiungimento del numero consentito.

Questo cambiamento di procedura per utilizzare le deroghe è una complicazione incomprensibile e non necessaria. Forse è la volontà di controllare e schedare tutti gli automobilisti. O forse è proprio la volontà di fare cassa a danno di sprovveduti o disinformati.

Immaginiamo le difficoltà per gli anziani nella registrazione on line o per chi, non essendo milanese, è all’oscuro di Area B.. Molti residenti fuori a Milano non possono nemmeno immaginare l’astrusità di certe regole.

Fatto sta che con questo sistema il Comune potrà elevare decine di migliaia di multe e spremere i cittadini per diversi milioni di euro.

Incredibile anche la mentalità statalista della sinistra che governa Milano: sono i milanesi a dover comunicare i propri dati al Comune e non quest’ultimo, che già dispone di tutti i dati, a fornire le informazioni al cittadini