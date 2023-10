Milano: da oggi scattano le nuove tariffe di Area C

Da oggi, lunedì 30 ottobre, scatta a Milano l’aumento del ticket di Area C. Per chi vuole entrare nella Ztl della Cerchia dei Bastioni, la tariffa giornaliera aumenta dagli attuali 5 euro a 7,5 euro. I residenti, invece, a partire dal 43esimo ingresso, pagheranno 3 euro al posto di 2 (dal 2024 scatterà dal 51esimo accesso).

L’ incremento del 50% sui ticket è stato deciso dalla Giunta Comunale “per disincentivare ulteriormente l’uso dell’auto in centro città”, volendo aumentare l’uso dei mezzi pubblici, per i quali da gennaio 2023 è scattato l’aumento Istat del prezzo del biglietto, passato da 2 a 2,2 euro.

Non solo, il Comune ha anche posto in atto cambiamenti nel pagamento della sosta sulle strisce blu. Perciò, “per garantire la rotazione dei posti”, dal 1° novembre 2023 nella Cerchia dei Bastioni la sosta a pagamento è consentita per un massimo di due ore, senza possibilità di ulteriore estensione. Non si paga, invece, tra le 24 e le 8 del giorno dopo.

L’Area C è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Non è attiva il sabato e nei giorni festivi. Vi si accede acquistando un ticket giornaliero, che vale per tutti gli ingressi effettuati dal medesimo veicolo in una stessa giornata fino alle 19.30.

L’accesso dei veicoli all’Area C è gratuito solo per alcune tipologie di veicoli: le auto elettriche e ibride, oltre a scooter, moto, tricicli e quadricicli elettrici, veicoli che trasportano disabili (minuti di contrassegno) e persone dirette al pronto soccorso. Sul sito del Comune di Milano è possibile consultare tutte le regole.

• Da 5 a 7,5 € – Per tutti i veicoli • Da 2 a 3 € – Per i residenti (a partire dal 43esimo accesso/anno) • Da 3 a 4,50 € – Veicoli di servizio e veicoli in sosta nelle autorimesse del centro aderenti all’iniziativa • Da 15 a 22,50 € – Tutti i veicoli, ad eccezione degli NCC, che hanno effettuato il pagamento della rispettiva somma di accesso oltre le ore 24:00 del giorno successivo all’accesso ed entro il termine delle ore 24:00 del settimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’accesso senza ticket • Da 40 a 60 € – Veicoli adibiti a NCC fino a 8 metri • Da 65 a 97,50 € – Veicoli adibiti a NCC compresi tra 8,01 e 10,50 metri • Da 100 a 150 € – Veicoli adibiti a NCC superiori a 10,50 metri • Da 5 a 7,50 € – Veicoli adibiti a NCC superiori a 9 posti: dedicati al trasporto degli alunni iscritti alle scuole medie e inferiori per uscite didattiche, d’istruzioni e sportive con destinazione interna all’Area C; dedicati al trasporto degli alunni iscritti ai licei per uscite didattiche, d’istruzione e sportivi con sede all’interno di Area C e destinazione esterna alla stessa.