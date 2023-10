Milano Centro: foto e volantini degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas

Milano si è risvegliata all’alba con una sorpresa insolita: volantini che mostravano le foto degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri da Hamas. Questi volantini, che hanno rapidamente fatto il giro dei social, presentavano una scritta in grassetto “Rapiti” su uno sfondo rosso, accompagnata dai nomi e dalle foto delle persone coinvolte. In fondo, un appello commovente chiedeva aiuto per riportarli a casa sani e salvi. Le foto degli ostaggi sono state affisse in diverse parti della città, come le cabine telefoniche nel centro, piazza Castello, piazza Cordusio e gli ingressi delle stazioni della metropolitana in piazza del Duomo. Questo gesto ha suscitato una forte reazione emotiva tra i cittadini, come dimostrato dai commenti sui social media. Un utente di nome Anshel Pfeffer ha condiviso il suo legame personale con la situazione, scrivendo: “Queste foto degli ostaggi da Hamas, tenuti prigionieri a Gaza, pubblicate all’alba oggi a Milano, significano molto per me. Milano è il luogo in cui mia nonna trovò rifugio dopo aver fuggito dalla Germania nazista, e mio nonno la raggiunse per ricostruire la loro vita dopo essere sopravvissuto ai campi di concentramento”. Al momento, non è ancora chiaro chi sia responsabile di questa azione, che sembra essere stata compiuta per sensibilizzare la città sulla difficile situazione degli ostaggi israeliani.

