Slogan pro-hamas: De Corato “I centri sociali con 15 disperati hanno inveito in zona Loreto/Padova contro Israele e a Segrate rassegna cine pro-palestina. Sono al ridicolo”

«Questo pomeriggio (ieri ndr) 15 disperati hanno organizzato una specie di corteo per sostenere Hamas e la Palestina, inveendo contro Israele, in piazzale Loreto e proseguendo in via Padova a Milano.

Ieri sera, invece, il Centro Sociale Baraonda (vedi locandina allegata) ha organizzato una serata di rassegna cinematografica per la Palestina. E’ grave che questi fan milanesi di Hamas e supporter della Palestina, una gran parte anche sostenitori dell’Isis, proseguano a sfilare con manifestazioni nel centro città offendendo gli ebrei anche se, ormai, visti i numeri sono ridotti al ridicolo».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sul mini corteo pro-Hamas di ieri pomeriggio in Loreto e sulla serata di venerdì al Csa Baraonda di Segrate.