Rinforza il tuo sistema immunitario. Rinforza le tue difese naturali

Come sempre in questi casi di influenza, non solo per il coronavirus, è fondamentale attenersi alle indicazioni del nostro Medico, del Ministero della Sanità che a sua volta si riferisce all’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità; massimi esperti nella condizione di Patogenesi. Ma la Salutogenesi ci evidenzia che non ci dobbiamo preoccupare solo del virus ma dobbiamo considerare fondamentalmente il TERRENO.

Facciamo solo un cenno storico della metà dell’800 citando due illustri medici: il chimico Louise Pasteur famoso per la sua “teoria dei germi” (virus e batteri sono i soli responsabili di tutte le nostre malattie) e il suo contemporaneo il medico batteriologo Antoine Bechamp fece l’affermazione contraria alla teoria di Pasteur. Quello che permette ai microbi di proliferare non è il germe in se; ma è il “terreno”. Ricordiamo che le ultime parole di Pasteur sul letto di morte “i microbi non sono niente, il terreno è tutto” finirono per dare ragione al collega Bechamp. Questo monito ci fa ancor oggi riflettere e ci esorta a occuparci della nostra salute cercando ti mantenere in buona condizione tutti gli organi del nostro corpo.

In particolare ci dobbiamo prendere cura del nostro MICROBIOTA. Il corpo umano è costituito da 10.000 miliardi di cellule ma i microbi contenuti nell’uomo sono molto di più cioè 100.000 miliardi questo è appunto chiamato microbiota; che in un adulto si aggira intorno a 1.5 – 2 Kg di peso. Questi microrganismi sono qui da milioni di anni, vivono dentro di noi e si scambiano continuamente informazioni. Tutti noi per mantenere in buon equilibrio questo potenziale interno possiamo adottare dei giusti comportamenti. In primis una corretta alimentazione, ma anche: bere sufficiente acqua e incentivare quotidianamente la depurazione, fare regolarmente esercizio fisico ed essere capaci di gestire lo stress.

Da Naturopata, quando è necessario, consiglio di ricorrere a rimedi naturali e integratori. Le vitamine sono utilissime per la salute del sistema immunitario; in particolare La vitamina C per la sua azione antibatterica, antivirale e antiossidante; le vitamine del gruppo B, la vitamina A che protegge le mucose e difende dalle infezioni. Poi non possono mancare sali minerali come : ferro, zinco e selenio che favoriscono l’efficacia dei linfociti e aiutano ad assorbire la vitamina C. Se possibile dobbiamo passare un po’ di tempo all’aria aperta, restare al sole, quando la stagione ce lo permette, questo fa bene alle nostre ossa e accumuliamo la preziosa vitamina D fondamentale anche per rinforzare le nostre difese.

Prendiamoci cura del nostro intestino. E’ scientificamente dimostrato che buona parte delle difese immunitarie è riconducibile a un intestino in salute. Pertanto il consiglio può essere quello di assumere PREBIOTICI e/o PROBIOTICI che favoriscono l’equilibrio della flora intestinale e del nostro già citato Microbiota Umano; rinforzando il NOSTRO TERRENO COSTITUZIONALE!

dott. Agostino Gazzurelli

iridologo.it