Da qui a qui trash (video)

In un tranquillo giro per il #Municipio4MI , ci si può imbattere in realtà dimenticate dal tempo. L’ex centro sportivo Indalo di Via Marcona è fermo con le quattro frecce accese da oltre due decenni, una testimonianza silenziosa dell’abbandono che spesso colpisce anche le strutture private. Poco distante, nella storica sede del partito MSI, il tempo sembra essersi fermato. Un luogo che giace inutilizzato, ricordandoci una pagina di storia politica che pare non avere più spazio nel presente. Il breve tragitto che separa questi due luoghi è un viaggio nel degrado. I muri graffitati testimoniano una mancanza di rispetto per la bellezza della nostra città, i cestini traboccanti di rifiuti rivelano una scarsa attenzione all’ambiente, e i resti di birre, vestiti e cibo abbandonati sui marciapiedi ci parlano di “avventori” dell’ex centro sportivo che bivaccano senza riguardo per il contesto. Questo È un promemoria che ci invita a riflettere sulla necessità di prendersi cura del nostro patrimonio, dell’ambiente della Storia e del tessuto sociale. È tempo di rivalutare queste aree , restituendo loro dignità e bellezza, e di promuovere un senso di responsabilità civica tra i Cittadini.