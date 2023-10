Voglia di Porceddu

Alle porte di Milano, nel centro del vecchio paesino di Assago troviamo il Bar Trattoria “Da Anna e Giulio”, dove è possibile assaporare qualche piatto della tradizione sarda.

Qui, c’è Sandra, nata a Pattada nell’entroterra di Sassari, da genitori Sardi che con una gestione familiare assicura ancora gusti e profumi della sua Sardegna.

Maialaino in menù, solo la domenica a pranzo, cotto nella brace rovente del forno – per ore ed ore – insaporito dalle meravigliose erbe aromatiche isolane come il mirto, il rosmarino selvatico, il timo. Pesa all’incirca 5 o 6 Kili senza mai superare gli 8.

Cottura lenta, per ore, allo spiedo, solo quando la cotenna inizia a gocciolare e a diventare bella croccantina allora, forse, ….ci siamo!Porceddu con patate al forno e insalata.

A tavola è arrivato perfetto! Crunchy fuori e morbido dentro, con un equilibrato stratino di grasso a divisorio tra la carne morbida rosea e la cotenna , il sapore… una meraviglia!

Patate al forno e insalatina fresca, verde come contorno.

Accettabile anche il Cannonau della casa.

Per concludere, una classica “Seadas,” un tipico dolce sardo a mo’ di tortello fritto, ripieno di formaggio fresco vaccino e scorza di limone, accompagnato da un cucchiaio di miele mille fiori sardo.

Per terminare un ciupito di Filu e Ferru (tipica grappa locale del Nuorese).

26 Euro, una spesa più che accettabile considerando porzioni abbondanti, vini, liquori e caffè.

E’ raccomandabile prenotare.

Aperto tutti i giorni solo a pranzo.