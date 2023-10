Taxiblu: a Milano è disastro viabilistico, serve intervenire

“Siamo sicuramente d’accordo che si debba innanzitutto garantire maggiore sicurezza sulle strade tutelando ovviamente chi è più esposto a incidenti e capiamo le ragioni ad esempio dei ciclisti e di chi vorrebbe ancora più aree pedonali. Però bisogna anche considerare che c’è tutta una fascia di lavoratori che volente o nolente in città debbono circolare e debbono usare un mezzo come un’auto, un furgone o un camion per farlo. In questi anni sulla viabilità c’ è stata una sorta di corsa al voler rendere, almeno apparentemente, sempre più ciclabile questa città. Con disastri sul piano viabilistico che hanno richiesto e richiedono ancora oggi urgenti correzioni sul fronte della sicurezza appunto. E in tutto questo poi ci si è dimenticati di chi deve fare un carico e scarico o una fermata anche di pochi secondi. Ormai impossibile in molte vie e non solo del centro, dove sono pure sparite diverse piazzole taxi e parcheggi. Un intervento complessivo sulla viabilità è certamente urgente, che miri non a scontentare qualcuno, ma che cerchi di capire le esigenze di tutti. Altrimenti coi mesi e l’aumentare del traffico le criticità possono solo che aumentare ed è quello che tutti vorremmo scongiurare in una città già con tanti problemi”. Lo dichiara Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845