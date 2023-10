San Siro – L’attesa preferenziale 90/91 di Stuparich-Lotto-Zavattari è più vicina

E stato pubblicato il bando di gara per l’intervento previsto in Viale Elia e viale Migliara, tra piazza Stuparich e piazzale Zavattari in zona piazzale Lotto a San Siro, che riguarda in primis il completamento della corsia preferenziale della circonvallazione della 90/91 e dei mezzi autorizzati, tra cui le auto bianche.

Un progetto dalla vita complicatissima perché in ballo da oltre 13 anni, mai cominciato per l’inadempienza della ditta che a cui erano stati affidati i lavori all’epoca.

Infatti i lavori erano già iniziati con un primo appalto, nel 2010 per 6 milioni di euro, tra piazzale Lotto e piazzale Stuparich, compreso il taglio inutile di molti alberi nel piazzale. Ma come ormai si sa bene, purtroppo tutto si era fermato da tempo immemore lasciando piazza e viali nel degrado. Seguito da un contratto del 2012, bloccato subito dopo da tangenti in Regione. Qui di seguito alcuni vecchi articoli riguardanti la piazza: 09 apr, 2013, 18 ott, 2013, 19 nov, 2014, 09 feb, 2015.

Lo scorso anno la presentazione del nuovo progetto e ora finalmente sono stati stanziati 3,5 milioni di fondi statali Pinqua (Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare) e 9 milioni dal ministero Infrastrutture. Mentre il resto sarà coperto dal Comune di Milano, per un costo totale dell’opera pari a 23,4 milioni di euro, da poco deliberato dalla giunta che ha dovuto adeguare la spesa al rialzo rispetto alle previsioni iniziali.

Perciò entro l’anno prossimo, secondo il cronoprogramma, inizieranno i lavori che dureranno circa tre anni.

L’obiettivo è la realizzazione della corsia preferenziale del filobus della 90/91, che comporterebbe lo smantellamento della strada, con il rifacimento delle piazze circostanti, delle corsie laterali, della rete elettrica e dei semafori. Prevista anche l’impermeabilizzazione del fondo stradale perché al centro di viale Elia e Migliara scorre il canale scolmatore dell’Olona.

Fulcro rivoluzionario di questo progetto saranno le nuove piste ciclabili pari ad una lunghezza di 4.180 metri, ma anche nuovi spazi pedonali di 11.000 metri quadrati, e soprattutto 378 nuovi alberi, oltre 6 piazze riqualificate.

Il vasto piazzale Lotto svolge un ruolo di importante nodo di interscambio del trasporto pubblico: oltre ad ospitare la stazione M5 M1 la piazza, è importante per il trasporto pubblico di superficie: sulla piazza sono, infatti, presenti capolinea 90-91, fermate 78 e 48, 98 e navetta Lotto-S. Siro, autolinea Milano-Malpensa.

Non manca, inoltre, un frequentatissimo posteggio di TAXI e una stazione bikemi. A ciascuna di queste funzioni il nuovo assetto della piazza fornisce una collocazione adeguata.

Rispetto al progetto presentato nel 2009, in piazzale Lotto sarà previsto, analogamente a Piazzale Stuparich, un anello ciclabile bidirezionale perimetrale con un tratto di collegamento lungo Via Caprilli fino all’incrocio con la via Gignese a collegarsi con la pista esistente verso Piazzale dello Sport. Ciclabili che proseguiranno in coppia e monodirezionali ai lati dei viali Elia-Migliara.

Il nodo inoltre è complesso per la convergenza di molti rami stradali, tutti piuttosto carichi, con la conseguente necessità di gestire un notevole numero di manovre di svolta. L’Inserimento della sede riservata, eliminando la possibilità di svolte a sinistra, obbliga a prevedere l’uso per queste svolte dell’anello perimetrale della piazza con l’eccezione di quella da V.le Caprilli in direzione Elia-Stuparich che rimane possibile in modo diretto Il progetto in P.le Lotto ricalca, per quanto riguarda la corsia preferenziale, quello già approvato e mandato in appalto nel 2009 nella realizzazione di un capolinea dentro il parterre, che viene allargato da 15 a 20m a due golfi di sosta per ospitare il capolinea. La realizzazione del capolinea comporta, come già previsto nel progetto del 2009, la rimozione di 4 platani esistenti la cui posizione è incompatibile col nuovo assetto del capolinea.

Situazione attuale Trasformazione secondo il progetto

Oltre alla corsia preferenziale, l’ultimo progetto prevede di piantumare più di 200 alberi e realizzare 2.300 metri quadrati di verde permeabile e una pista ciclabile, trasformando piazzale Stuparich in una rotatoria.

Come dicevamo, ai lati dei due viali saranno realizzate le due piste ciclabili in entrambe le direzioni, una rete protetta che si estenderà sino a piazza Stuparich, viale Elia, piazzale Lotto, viale Migliara, piazzale Zavattari e, con interventi, in sola segnaletica, sugli ampi marciapiedi di via Tempesta e via Gavirate. Con un’attenzione particolare alla sicurezza in piazza Stuparich, dove un’isola centrale dirigerà il grande snodo, dove arriva o comincia (a seconda della direzione), il cavalcavia Serra-Monteceneri, viale molto trafficato anche perché collegato direttamente all’autostrada. Qui, l’intersezione sarà attraversabile in tutte le direzioni dai ciclisti in condizioni di sicurezza e di priorità rispetto al resto del traffico. Su un anello esterno alla rotonda, ci sarà un percorso ciclabile bidirezionale fisicamente separato sia dai pedoni sia dalle auto.

Una riqualificazione attesa veramente da anni e che porterà, non solo bellezza e ordine a un luogo caotico, ma anche più sicurezza per tutti, dai pedoni ai ciclisti, agli automobilisti stessi e darà finalmente una corsia riservata ai filobus.

Qui di seguito i disegni proposti lo scorso anno (potrebbero esser stati aggiornati, ma ancora non divulgati).