La paura fa 90, Fratelli d’Italia compie un viaggio serale di solidarietà per la sicurezza sui mezzi pubblici cittadini

Venerdì 27 ottobre una nutrita rappresentanza di Fratelli d’Italia Milano è salita a bordo degli autobus delle linee 90 e 91 per percorrere insieme ai milanesi il tragitto serale. Lo scopo è stato quello di portare solidarietà al personale ATM, troppo spesso vittima di aggressioni fisiche e verbali e agli utilizzatori dei mezzi pubblici.

L’iniziativa è stata ideata dal Responsabile del Dipartimento di Sicurezza di Fratelli d’Italia Massimo Girtanner in collaborazione con il Coordinamento Cittadino di Milano.

Presenti quasi tutti i vertici di partito del capoluogo, fra i quali l’Onorevole Stefano Maullu che ha dichiarato: “Questa è una manifestazione di attenzione ai bisogni dei dipendenti Atm che sono i più esposti in termini assoluti rispetto alle violenze gratuite che vengono fatte sia sulle linee di superficie che su quelle sotterranee. Il tema della sicurezza, soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana, li vede vittime di aggressioni e di tutto ciò che comporta danni a persone e a cose. Il fatto di essere oggi in un orario serale sulla linea più frequentata in assoluto, sta a dimostrare l’attenzione che Fratelli d’Italia mette nei confronti della sicurezza in città, verso coloro che utilizzano i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle donne. In questo momento c’è la necessità di avere un messaggio forte di attenzione da parte della politica. Noi lo facciamo quotidianamente, soprattutto nei confronti di questa amministrazione che tende a voler sottovalutare il tema della sicurezza che noi riteniamo invece essere prioritario”

Flavio Palumbo del Dipartimento Lavoro di FdI Milano ha spiegato: “Come già accaduto nel precedente sopralluogo in zona Lampugnano, ci siamo organizzati per portare solidarietà ai lavoratori di Atm che vengono spesso vessati e subiscono violente aggressioni durante lo svolgimento del loro lavoro. Il partito ha ritenuto doveroso esporsi per portare solidarietà a loro e a tutti quei cittadini che non si sentono sicuri e nemmeno tutelati, al punto di dover spesso rinunciare all’utilizzo dei mezzi pubblici. Lo faremo compiendo un viaggio insieme alle persone per far arrivare la nostra vicinanza”.

Mentre la delegazione era intenta a salire sul filobus, un viaggiatore abitudinario ha voluto avvicinarsi portando all’attenzione la sua esperienza: “Sono stato derubato due volte nelle scorse settimane e conosco diverse persone alle quali hanno portato via il portafoglio o altri effetti personali come il telefono.”

Una reale emergenza, quindi, che si spera venga presa più in considerazione dall’attuale Giunta cittadina.