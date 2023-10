Danni maltempo, Sala: ricorso su ristori Regione. R. La Russa “Milano non è riuscita a compilare la richiesta corretta”

“Abbiamo fatto ricorso per la procedura utilizzata. Dopodiché è chiaro che noi, ad oggi, non abbiamo visto ancora nulla e non so quando si potrà ottenere qualcosa. I danni sono stati rilevanti, come sapete intorno ai 50 milioni”, ha evidenziato Sala parlando del ricorso al Tar presentato dal Comune contro la Regione Lombardia per i mancati ristori per i danni del maltempo per le scuole danneggiate a luglio. A Milano non è stato ancora riconosciuto alcun ristoro perché è stata data priorità alle amministrazioni che hanno utilizzato la procedura della somma urgenza. “Contestiamo un po’ la modalità utilizzata – ha proseguito.

Prontamente l’assessore R. La Russa reagisce “Milano? Ma non erano i più bravi? Eppure, non sono nemmeno riusciti a compilare la richiesta per i ristori da maltempo, il cui bando scadeva ieri pomeriggio. Forse il Comune era troppo impegnato a preparare il ricorso al Tar contro Regione Lombardia per la questione “somma urgenza”. Non vorremmo che gli amministratori comunali pensassero di trasformare anche questo loro ennesimo errore in un “complotto politico” della destra regionale – continua La Russa -. Mi preme, in ogni caso, rasserenarli e confortarli. Nonostante i ripetuti errori, Regione valuterà la possibilità di applicare una proroga ai termini del bando, in base a quanto consentito dalla legge”.