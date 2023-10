I racconti di Capitan U 1947: Il leone amò la gazzella … e la pace sbocciò tra Schlein e Meloni

Oggi vi narrerò una nuova favola sostenendola con un’altra mia canzone tratta dall’album del 1989, Al Mio Caro Pianeta Terra, dieci piccole grandi storie, e che vi proporrò alla fine del racconto: Il Sorriso Del Sole.

Prima, però, vorrei analizzare quanto ci sta accadendo intorno. Un mondo sempre più impazzito dove l’umanità è scomparsa, ingoiata dalla violenza e dall’orrore di scenari di guerra che non hanno precedenti nella storia dell’uomo.

La guerra è guerra, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati e che ultimamente sono stati s-travalicati. L’ideologia radicale annebbia la realtà e spesso sfocia in manifestazioni dove il rispetto altrui ha valore solo quando fa comodo, come i diritti che valgono per “alcuni” mentre gli altri possono accomodarsi altrove, meglio ancora … sparire, estinguersi. Non vado oltre perché ognuno ha la propria idea che difficilmente può essere modificata, specialmente se contaminata dai grandi burattinai che, usando a volte anche ragazzini più o meno sognatori, perseguono metodicamente e senza remore i propri fini e sporchi interessi giocando da equilibristi navigati sull’orlo di precipizi senza sbocchi e ritorno.

La politica è politica, ma ci sono delle regole che vengono continuamente trasgredite. Il bene dei cittadini passa in secondo piano, piuttosto muoia Sansone con tutti i Filistei! Il popolo ha votato una maggioranza e l’opposizione non ha accettato il voto: ha cominciato ad attaccare su tutto e su tutti, non proponendo ma distruggendo, come un leone infuriato e affamato che insegue la gazzella per azzannarla e cibarsene per sopravvivere. Di questa opposizione, per quanto io possa valere, apprezzo solo Marco Rizzo perché rimasto coerente e ultimo rappresentante di un partito che aveva una sua ideologia e linea politica ben precisa e che tale è rimasta, la vera sinistra. Il resto … mi pare un’orchestra che suona senza spartito con assoli improvvisati e spesso “stonati”.

Non riesco, invece, ancora a ben definire Giuseppe Conte e il partito che rappresenta, il Movimento 5 Stelle, un grande sogno che si è infranto raggiunto il potere, come figlio di un ‘68 che si è spogliato dei fiori per indossare una cravatta, “firmata” … Elly Schlein, “un vorrei ma non posso”, o meglio, “un potrei, ma non so ancora come”. Una donna con una certa personalità, l’unica che in qualche modo potrebbe provare a competere con Giorgia Meloni, della quale però non è riuscita ancora ad equilibrare la differenza che passa tra gli “attributi” di chi si è creata da sola emergendo da un’esistenza “coatta” con molti sacrifici e rinunce, e, i “suoi”, al contrario, formatisi in un’esistenza “borghese” e senza l’incombenza di doversi conquistare giornalmente la pagnotta … e qui sta la differenza. Ma “spes ultima dea est”, la speranza non viene mai meno e io spererò fino all’ultimo, il mio grande sogno, che le due un giorno possano trovare un minimo di intesa e che lavorino per creare e migliorare insieme.

E a proposito di sogni, mi ricordo molti anni fa, nel 1978, di essere andato all’asilo a prendere mio figlio Pierluca e di averlo trovato addormentato e sorridente nel suo sonno. Con molta dolcezza lo svegliai e lui mi raccontò che stava sognando un luogo bellissimo dove un leone leccava una gazzella bagnata per asciugarla e proteggerla ed il sole li sposava benedicendoli con un grande e meraviglioso sorriso. Rimasi sorpreso e una grande emozione mi travolse trasformandosi immediatamente in una canzone, che incisi anni dopo, e in una grande lezione di vita che il mio piccolo mi aveva donato: Il sorriso del sole, un sorriso che avevo tanto amato e troppo in fretta dimenticato.

L’estate e l’autunno chiesero al sole il suo consenso per fare l’amore:

“strana richiesta”, disse la luce, per questo rapporto che adesso si cuce.

Ma poi fu la volta della primavera a cui l’inverno propose la vera,

e quando il leone amò la gazzella un gran sorriso sbocciò sulla stella …

Il sorriso del sole, il sorriso del sole, il sorriso del sole,

il sorriso del sole, il sorriso del sole, il sorriso del sole …

E fu quel sorriso che mio figliò guardò quando all’asilo lui si risvegliò

e fece un disegno che ancora non so, ma a me sembra più bello di un Giotto e un Van Gogh,

perché è il sorriso del sole, il sorriso del sole, il sorriso del sole,

perché è il sorriso del sole, il sorriso del sole, il sorriso del sole …

Il sorriso del sole, il sorriso del sole, il sorriso del sole

perché è il sorriso del sole, il sorriso del sole, il sorriso del sole …

Fra tante lezioni che la vita ti dà è stato mio figlio a darmi la verità,

lui mi ha fatto capire quel che avevo scordato, la cosa che in fondo di più avevo amato …

il sorriso del sole, il sorriso del sole, il sorriso del sole

il sorriso del sole, il sorriso del sole, il sorriso del sole

il sorriso del sole, il sorriso del sole, il sorriso del sole

il sorriso del sole, … all’infinito

Giorni fa si è spento Sergio Staino, lo storico vignettista creatore di Bobo. Lui si definiva “la coscienza della sinistra italiana” … io, umilmente, trovo limitativo il provare a definirmi “la coscienza del centro destra”, preferisco, invece, ambire ad esserlo di un mondo e di un’Italia migliori, uniti nell’amore per raggiungere tutti insieme un obbiettivo comune: la pace, una pace giusta e duratura… questo sì, è un sogno, ma a volte i sogni si avverano.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)