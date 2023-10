Giardini Montanelli, De Corato: «Ecco i parchi della giunta “Green” a 3 mesi dall’alluvione situazione ancora molto pesante, soprattutto in p.ta Venezia”

“Ai Giardini ancora vasi a terra, cancelli sfondati con possibilità di ingresso h.24 e alberi abbattuti e pericolanti”.

«Alcuni cittadini mi hanno segnalato che questa mattina, dopo tre mesi dall’alluvione che si è abbattuto in città, la situazione dei centralissimi giardini pubblici Indro Montanelli è ancora a dir poco raccapricciante. Dal video allegato, infatti, si può notare che alcuni cancelli del parco sono ancora sfondati, numerosi vasi sono rovesciati a terra e diversi alberi sono abbattuti a terra o in una situazione pericolante. La recinzione del parco che è ancora sfondata, quindi sempre accessibile, è dalla parte dei Bastioni di Porta Venezia dove, è risaputo, che spacciatori africani da diversi anni se ne sono appropriati quindi è facilmente intuibile dove la notte vadano a stare ed entrino facilmente. Ma come è possibile che, nonostante l’Amministrazione Comunale si stia avvalendo dell’aiuto di numerose persone, anche cittadini e volontari, il parco centrale e storico di Porta Venezia sia ancora in queste condizioni? Agisce così una Giunta “green” come si autodefiniscono Sala e compagni»?

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato sulla situazione del parco Indro Montanelli a Milano a 90 giorni dal forte alluvione.