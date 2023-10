Cagnolati (FdI): No a scelte calate sulla testa dei residenti e non condivise. No allo spostamento del Mercato in viale Andrea Doria. Le alternative ci sono !!!!

Il Consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FdI) ha presentato un’interrogazione in merito al contestato spostamento di parte del Mercato di Via Benedetto Marcello in viale Andrea Doria.

Premesso e considerato che da tempo viene segnalato da numerosi residenti come si stiano moltiplicando le voci di un possibile trasferimento di parte del Mercato comunale presente in Via Benedetto Marcello – in modo particolare degli operatori presenti in Via Mercadante – in Viale Andrea Doria .

Gia in Via Benedetto Marcello il mercato è fonte per numerosi residenti di disagio e degrado. Il degrado sarebbe costituito sia da alcune frequentazioni dell’area più e più volte denunciate (bivacchi, parcheggiatori abusivi, spacciatori, vendita abusiva sia di cibo cucinato che di vestiti di dubbia origine) che dal pessimo stato in cui versa la Via (spazzatura, pulizia, discariche di materiale vario…) proprio in occasione delle giornate di Mercato in cui la vigilanza da parte della Polizia Locale del Comune di Milano dovrebbe essere al massimo.

A breve dovrebbero partire lavori di riqualificazione di Piazzale Loreto che interesseranno anche Viale Andrea Doria in merito ad aumento del traffico ed a provvedimenti viabilistici, in seguito alla chiusura di parte della piazza ed alle modifiche viabilistiche che interesseranno tutta la zona. In merito a questa presunta decisione non sono stati – ad oggi – interpellati i residenti di Viale Andrea Doria, diretti interessati ed inoltre del progetto di riqualificazione del viale posto addirittura all’interno del programma elettorale del Sindaco Giuseppe Sala non si è più parlato, questa decisione potrebbe precludere qualsiasi ulteriore riqualificazione “promessa” del viale da parte dell’attuale Amministrazione Comunale. In viale Andrea Doria ed in via Palestrina ad oggi si verificano disagi seri causati dalle vibrazioni della metropolitana, presenza di topi grandi come gatti, problemi di sicurezza, incuria, accattonaggio, sporcizia e cattiva gestione del verde pubblico, bisognerebbe risolvere tali problemi prima di parlare di trasferimenti o altro

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede ai destinatari del presente documento:

Quale sia la volontà dell’Amministrazione comunale in merito allo spostamento del Mercato di Via Benedetto Marcello in Viale Andrea Doria

Quali azioni si intendano intraprendere in merito alle licenze presenti relativamente al Mercato di Via Benedetto Marcello, mercato presente all’interno di un area sottoposta a vincolo paesaggistico, incompatibile con lo stesso. Una soluzione per risolvere il problema potrebbe essere quella di spostare, prolungandone la validità della licenza stessa gli ambulanti che volessero accettare in altri mercati all’interno del Comune di Milano e di non rinnovare le licenze in scadenza o rinnovarle appunto in altre localizzazioni per i restanti.

Se e quando si procederà alla realizzazione del progetto di Riqualificazione di Viale Andrea Doria

Di valutare lo spostamento delle bancarelle presenti in Via Mercadante all’interno di altri mercati della nostra città in quanto, a detta di singoli operatori del mercato interpellati, la localizzazione di Viale Andrea Doria non sarebbe compatibile in termini di visibilità e clientela con l’attuale, anche al fine di evitare contenziosi fra Comune di Milano ed i singoli operatori

Il consigliere Cagnolati termina auspicando “che nessuna azione venga intrapresa senza il coinvolgimento effettivo dei residenti della zona interessata” e che ” almeno per rispetto non nei confronti del sottoscritto ma dei cittadini interessati” venga fornito un riscontro positivo a tutto quanto richiesto.