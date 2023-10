Albertini ci sarà per ricostruzione di Forza Italia “Pronto a dare una mano”

Ricordando il “grande” Berlusconi? Osservando il disastro dell’amministrazione Sala? Aiutare per valorizzare e dare ordine e coesione ai valori da sempre portati avanti dal partito Forza Italia? Gabriele Albertini dà la sua disponibilità, la sua esperienza, la sua incisiva capacità di fare. Inutile, ma utile, ricordare i due mandati da sindaco di Milano svolti con esemplare dedizione, ma soprattutto con costante produttività, attuata per il bene della città. “Se il mattoncino di un ex sindaco può essere utile, lo faccio volentieri”, dichiara.

Riferisce Il Giornale che, il 14 ottobre, aveva incontrato Letizia Moratti, anche lei fresca di rientro in Forza Italia nonché successore di Albertini alla guida di Palazzo Marino. Sempre Albertini aveva riferito di essere in “contatto costante” con l’ex governatore lombardo Roberto Formigoni. “Io, Moratti e Formigoni potremmo considerarci senza falsa modestia per i ruoli ricoperti dei consoli, veterani se ci hanno chiamato dalla riserva a tenere l’aquila della legione” ha scherzato.

L’obiettivo ora è la costruzione di “un partito vero, che parta dal basso, con i congressi. Una cosa che è mancata durante la monarchia anarchica”

Albertini è pronto.

Forza Italia è entusiasta

“Ho letto con grande soddisfazione e interesse le dichiarazioni di Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano: il suo contributo sarà per noi un mattone prezioso per rafforzare il nostro partito, l’unico riferimento per chi si rispecchia nei valori in Italia del Partito Popolare Europeo, e costruire la grande casa dei moderati. Albertini è stato sindaco nella prima esperienza azzurra al comune di Milano. È una persona autorevole, competente, esperta e siamo molto felici e orgogliosi che sia disponibile a darci una mano in questo progetto ambizioso”. Così in una nota Alessandro Sorte, Coordinatore di Forza Italia in Lombardia e deputato azzurro. “La Lombardia – prosegue – è un vero e proprio laboratorio politico. Insieme al Segretario Nazionale Antonio Tajani e alla Presidente nazionale della Consulta, Letizia Moratti, stiamo facendo un lavoro importante per costruire un partito forte, che sia radicato e protagonista in Lombardia, e che punti alla doppia cifra alle prossime elezioni europee”, conclude.