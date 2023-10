ABILMENTE MILANO, la creatività torna in città dal 2 al 5 novembre

Dopo i successi autunnali di Roma, Torino e Vicenza, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group torna al Supersudio Maxi per il 7° e ultimo appuntamento del 2023

Quattro giorni dedicati alla passione Do It Yourself, con più di 120 espositori specializzati materiali e strumenti utili anche in vista del Natale

In fiera anche centinaia di corsi e laboratori pratici per ogni età

Bijoux e accessori, cucito e filato, decorazione e carta, scrap e colore con vista anche sul Natale. Abilmente, il Salone delle Idee Creative di IEG – Italian Exhibition Group, fa tappa a Milano da giovedì 2 a domenica 5 novembre al Superstudio Maxi, in Famagosta, con tante novità e ispirazioni dai tanti e diversi mondi della manualità creativa. Reduce dai successi delle tappe autunnali di Roma, Torino e Vicenza, la manifestazione torna a Milano dopo l’edizione primaverile chiudendo il ciclo delle 7 tappe del calendario 2023.

RECUPERO CREATIVO E VINTAGE: LE TENDENZE DO IT YOURSELF

Punto di riferimento per la community nazionale del Do It Yourself, Abilmente Milano proporrà quattro giorni di creatività a tutto tondo, tra tantissimi corsi e laboratori pratici e una ricca offerta di materiali e strumenti di più di 120 espositori specializzati per realizzare i propri progetti handmade. In fiera anche mostre dedicate al tema del riciclo creativo e installazioni artistiche perfette per scoprire le ultime tendenze DIY, che questo autunno sono all’insegna del recupero creativo, tra tante soluzioni di upcycling e riutilizzo di materiali di scarto e manufatti di stile vintage, con il richiamo di epoche più o meno lontane.

LA VIA DELLE IDEE: L’AREA CULT TRA BIJOU, DECORAZIONI E MODA FAI DA TE

Luogo ideale per trovare spunti e idee regalo fai-da-te in vista delle festività natalizie sarà l’area cult La Via delle Idee, dove sarà possibile scoprire nuovi hobby, osservare gli esperti del settore all’opera e lasciarsi ispirare dalle loro creazioni DIY: tra queste, bijoux di pietre dure e ceramica, fiori fissati nella resina, monili con cerniere di recupero e componenti d’arredo decorati con vivaci mandala. Tante le proposte di moda handmade con il riutilizzo di scarti di lavorazione delle grandi aziende tessili o con la tecnica del blockprinting, la stampa su tessuto del negativo di disegni realizzati e incisi su linoleum. In questo spazio si possono anche imparare tecniche e trucchetti, grazie al ricco programma di laboratori e workshop.

LIVE SHOW E WORKSHOP CON GLI ESPERTI DI CREATIVITÀ

Al Superstudio Maxi sono centinaia i corsi in programma per apprendere tecniche diversissime: uncinetto mosaico, legatoria artigianale, serigrafia combinata all’illustrazione e al collage, ma anche laboratori tipografici per stampare manifesti, lezioni di scrapbooking per creare calendari o album di foto e diari di viaggio personalizzati. E ancora, si può imparare a trasformare ritagli di giornale per dare nuova vita alla carta. Spazio poi al mood nostalgico dei manufatti vintage, tra portafogli, borse e portatessere realizzati con riviste d’epoca, fumetti giapponesi e vecchi manifesti pubblicitari, oppure spille e accessori con disegni ispirati alla cultura pop degli anni ’80 e ’90.

