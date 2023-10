Cetra… una volta Omaggio al Quartetto Cetra dal 24 al 29 ottobre

dal 24 al 29 ottobre in scena Cetra… una volta – Omaggio al Quartetto Cetra, un concerto spettacolo interpretato dai Favete Linguis (Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi). Un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80: il Quartetto Cetra. La musica, le canzoni, le parodie dell’indimenticabile Quartetto sono riproposti in questo spettacolo da tre interpreti eccezionali in cui spicca Stefano Fresi, candidato al David di Donatello per il film cult Smetto quando voglio, vincitore di due premi ai Nastri d’Argento nel 2019, nonché protagonista della serie I Delitti del Barlume. Un viaggio tra passato e presente, tra malinconia e risate, sulla scia magica di un quartetto diventato leggenda. “Conosci il Quartetto Cetra?” se si chiede ad un ventenne scuoterà la testa dispiaciuto. Ma basta canticchiare “Nella vecchia fattoria…” che risponderà “ia… ia… ò!”

ORARI

24, 25, 26, 27, ore 19.30

28 ore 20.30

29 ore 16.30

PREZZI

Poltronissima

Intero € 38,00

Ridotto under 30 / over 65 € 27,00

Ridotto under 18 € 19,00

Poltrona/balconata

Intero € 27,00

Ridotto under 30 / over 65 € 24,50

Ridotto under 18 € 19,00

