Sabato 21 ottobre alla scoperta di Villa Lonati, tra il Museo Botanico Aurelia Josz e comunemente verde

Per tutto il pomeriggio ingresso libero a serre e giardini. Attività e laboratori gratuiti su prenotazione.



Villa Lonati e l’adiacente Museo Botanico ‘Aurelia Josz’ aprono le porte nella giornata di sabato 21 ottobre. A partire dalle ore 15 si potrà entrare liberamente nell’area del MuBAJ: su prenotazione sarà possibile anche partecipare alle visite guidate a cura dei volontari e delle volontarie del servizio civile universale e del Museo. L’accesso a serre e giardino di Comunemente Verde sarà possibile a partire dalle ore 16. Nel pomeriggio di sabato 21 ottobre, ci sarà spazio per laboratori e attività. Dalle 16 alle 18 verranno messe a dimora giovani piantine: un’occasione ludico-didattica per riflettere sull’importanza del suolo e delle piante. Sempre tra le 16 e le 18, grazie ai volontari e alle volontarie del Patto di Milano per la Lettura, reading per grandi, bambini e bambine, sul tema ‘Storie di terra e semi’. All’aperto si potranno poi ammirare le opere site-specific realizzate dagli studenti e dalle studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

Per le prenotazioni scrivere a museo.botanico@comune.milano.it – link al sito

L’ingresso al MuBAJ è in via Rodolfo Magaria 1.

L’ingresso a Comunemente Verde è in via Zubiani 1.