Oggi a Milano il Premio Costruiamo il Futuro – Festa di solidarietà da record con numerosi ospiti

Con Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, presenti Massimo Ambrosini, Vittorio Brumotti, Paolo Ruffini, Teresa Saponangelo e la nuotatrice paralimpica Martina Rabbolini

Milano si prepara a ospitare la settima edizione del Premio Costruiamo il Futuro. L’iniziativa solidale, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, dal 2003 distribuisce premi in diverse province della Lombardia sotto forma di assegni e forniture sportive ad associazioni di piccole e piccolissime dimensioni che si sono distinte sul territorio per l’impegno profuso in campo sociale e sportivo.

Oggi, sabato 21 ottobre, all’Auditorium Allianz MiCo di Milano, alle ore 15.00, si terrà la grande cerimonia finale di premiazione di numerose associazioni della Città Metropolitana di Milano. La somma totale dei premi che verranno distribuiti in questa edizione, grazie al contributo degli sponsor, raggiunge un nuovo record per il Premio Costruiamo il Futuro.

A presentare l’evento sarà:

Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro;

Ad affiancarlo sul palco saranno (in ordine di apparizione):

Vittorio Brumotti , conduttore tv;

, conduttore tv; Teresa Saponangelo, attrice;

attrice; Paolo Ruffini , attore;

, attore; Massimo Ambrosini , ex calciatore del Milan e commentatore tv;

, ex calciatore del Milan e commentatore tv; Martina Rabbolini; atleta Nazionale italiana Nuoto paralimpico.

Saranno presenti inoltre:

Marco Riva, presidente Coni – Comitato Regionale Lombardia; Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano; Luca Marciani, segretario generale Fondazione Grimaldi; Graziella Cappucciati, direttrice Area Terzo Settore Milano, Monza e Brianza Intesa Sanpaolo; Giuseppe Amitrano, CEO Dils; Don Stefano Guidi, direttore Fondazione Oratori Milanesi; Dario Castelli, vicepresidente Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza e Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech.

QUANDO : SABATO 21 OTTOBRE 2023

A CHE ORA : 15.00

DOVE : ALLIANZ MICO DI MILANO