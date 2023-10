MilanoSport, riapre dopo lavori piscina ‘Carella Cantù’ a Quarto Oggiaro

Riaperta la piscina Daniele Carella Cantù di Quarto Oggiaro, tornata operativa lo scorso 25 settembre, al termine di alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva e la Presidente di Milanosport S.p.A. Rosanna Volpe. L’impianto, situato nella zona nord-ovest della città è stato oggetto di alcuni interventi volti a migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e alle cittadine utenti di Milanosport. Nel dettaglio, fa sapere l’amministrazione comunale sono stati sostituiti tutti i serramenti (comprese le due facciate a vetro) ed è stata eseguita una rifunzionalizzazione della zona reception, ampliando la zona del front office. L’area spogliatoi è stata riqualificata: è stato aumentato il numero delle docce, ammodernati i servizi igienici e installati nuovi asciugacapelli. Infine, per rispondere alle esigenze della clientela, è stata creata una palestra fitness, in sostituzione della vasca didattica. Riconoscibile a livello architettonico grazie alle tre caratteristiche cupole, la piscina Carella Cantù ha avviato regolarmente la stagione corsistica, per tutti gli utenti, il 25 settembre. “La riapertura della piscina Carella Cantù con un impianto rifunzionalizzato e riqualificato. Per Rosanna Volpe, presidente di Milanosport “la riapertura della piscina Daniele Carella Cantù sottolinea il ruolo importante svolto da Milanosport, attenta nel garantire l’accessibilità alla pratica sportiva nella città, anche nelle zone periferiche, dove si eroga un servizio puntuale ed efficiente. Milanosport si fonda sul principio dell’importanza dello sport nella vita di ogni cittadino; la salute del corpo è un requisito essenziale per il raggiungimento del benessere psicofisico, ancor più enfatizzato con il recente inserimento del diritto allo sport nella Costituzione Italiana, con la modifica dell’art. 33 ‘La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845