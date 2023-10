Il Maestro Veronesi nominato nel Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala

“Voglio ringraziare il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’Assessore alla Cultura Francesca Caruso, la Giunta Regionale per la indicazione del mio nome all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala. È per me un onore grandissimo rappresentare un Socio così importante all’interno della Fondazione accademica scaligera. Come Presidente delle Celebrazioni pucciniane avevo tempo fa espresso il proposito di creare un progetto per la istituzione di una università di carattere pucciniano, è quindi da tempo nei miei pensieri l’idea di affrontare le problematiche della formazione. Ho lavorato di recente con straordinari artiste e artisti provenienti dalla Accademia della Scala e sono rimasto impressionato dalla alta qualità artistica degli allievi della Accademia. Mi interfaccerò presto con l’Assessore Regionale per portare alla attenzione del prestigioso CdA le progettualità che riteniamo più utili per l’Accademia, in particolare, probabilmente, la tematica di sedi decentrate, dello sviluppo dell’orchestra, e chissà anche dell’istituzione di un corso di Regia Lirica all’interno del Dipartimento di Palcoscenico, visto la pessima pratica di molti falsi registi lirici odierni di alterare e violentare il testo delle opere liriche tradizionali.”

Veronica Meroni iscritta alll’Albo dei Giornalisti della Lombardia dal 2014. Specializzata e appassionata di SALUTE BENESSERE E CUCINA. Ha diretto i mensili con distribuzione in edicola TOP SALUTE, ESTETIC, FELLING GOOD, DONNA TOP E TUTTO CUCINA editi da Alberto Peruzzo, Fabio Caso e Francesco Pansini. vero.mero@libero.it Email: