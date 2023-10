Giardí il nuovo concept 100% vegetale, fast casual e gourmet

A Milano, si sa, l’offerta ristorativa è variegata e capillare, come si conviene ad una metropoli cosmopolita e attenta, dove si sta facendo largo negli ultimi anni anche la cucina a base interamente vegetale, con proposte sempre più interessanti, veloci ma accattivanti per il pranzo e originali e intriganti per la cena.

La cucina plant-based oggi sta dimostrando di essere in grado di attrarre una clientela che non è più semplicemente di nicchia ma è sempre più ampia e affezionata.

In questo quadro si distingue da qualche mese il locale nato dal sodalizio fra Tommaso Coppola, chef con una formazione decennale sia in cucine stellate che nello sviluppo di catene della ristorazione, e Michela Rubegni esperta di marketing strategico per brand internazionali.

Insieme hanno dato vita lo scorso luglio a Giardí un locale che abbina in modo fresco e fruibile la ristorazione gourmet con il fast casual, sdoganando in maniera definitiva il cibo 100% vegan, togliendogli l’enfasi e rendendolo semplicemente “per tutti” e quotidiano.

Giardí si trova in un tratto tranquillo e raggiungibile di via Napo Torriani, in zona stazione Centrale, ha un bello spazio dehor esterno e degli interni luminosi e arredati in maniera minimal e lineare ma molto accogliente. Un set perfetto per i piatti di Tommaso Coppola che sono un’esplosione di colore, vivaci e solari anche nel gusto che non delude, anzi entusiasma e invoglia a scoprire e ad affezionarsi, come è stato da subito, con clienti che ritornano abitualmente per fermarsi o per l’asporto.

La carta offre piatti completi, divisi in 3 segmenti: panini, insalate e piatti unici. Ci sono poi gli open toast, i dolci e qualcosa per completare e condividere, tutto preparato a vista da una giovane e dinamica brigata.

Servizio snello e sostenibile con piatti compostabili monouso, tranne le posate, e bellissimi vassoi in legno naturale.

Delivery e asporto con Deliveroo, per ora tutto solo per breakfast e lunch, ma siamo in fase iniziale e il successo crescente potrà portare ad un ampliamento degli orari.

Locale destinato a diventare un’icona… ed è quello che gli auguriamo.

Giardí– Via Napo Torriani 3, Milano – www.giardifood.com

Lun – Gio 8:30 – 16:00

Ven – Sab 8:30 – 16:00

Domenica chiuso