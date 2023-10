Darsena di Milano, ancora un cinghiale catturato dopo una nuotata

A Milano un cinghiale è stato catturato dopo un bagno nella Darsena.

L’animale, riferiscono i vigili del fuoco si trovava nelle acque della Darsena, in zona Navigli, e dopo esserne uscito è stato bloccato grazie all’aiuto di una rete in via Ludovico il Moro, dove è intervenuta anche la polizia provinciale competente per materia.

Milano, il precedente del cinghiale che nuota nel Naviglio

E quella di ottobre 2023 non è stata la prima volta. Già nell’agosto 2022 un cinghiale era stato filmato mentre stava nuotando nella Darsena di Milano. Anche in questo caso era intervenuta la polizia locale.

Cosa fare se ti trovi a tu per tu con un cinghiale? I cinghiali sono animali selvatici che possono essere pericolosi se si sentono minacciati o se hanno dei cuccioli da proteggere. Ecco alcuni consigli se ti capita di incontrare un cinghiale:

– Mantieni la calma e non fuggire. Il cinghiale potrebbe scambiarti per una preda e inseguirti.

– Allontanati lentamente, mantenendo una distanza di sicurezza e senza dare le spalle al cinghiale.

– Non urlare, non lanciare oggetti e non fare gesti bruschi. Questo potrebbe irritare il cinghiale e provocare un attacco.

– Se il cinghiale ti carica, cerca di metterti dietro un albero, una roccia o un ostacolo. Se non hai questa possibilità, fai finta di essere morto e copriti la testa con le braccia.

– Se il cinghiale ti morde o ti ferisce, cerca di fermare il sangue e chiedi aiuto. Recati al pronto soccorso il prima possibile per ricevere le cure necessarie.

Come convivere con i cinghiali? I cinghiali sono animali selvatici che possono causare danni alle colture, agli orti e ai giardini, ma anche incidenti stradali e rischi per la salute pubblica. Ecco alcuni consigli su come convivere con questi ungulati:

– Non lasciare cibo o rifiuti organici all’aperto, che possono attirare i cinghiali e abituarli alla presenza umana.

– Recintare le aree coltivate o protette con reti metalliche o elettrificate, alte almeno 1,5 metri e interrate per almeno 30 cm.

– Evitare di avvicinarsi o disturbare i cinghiali, soprattutto se sono accompagnati da piccoli, che possono reagire in modo aggressivo.

– Segnalare alle autorità competenti la presenza di cinghiali in zone urbane per attivare eventuali interventi di controllo o prevenzione.

– Rispettare le norme vigenti in materia di caccia e di gestione faunistica, che regolano il numero e il periodo di abbattimento dei cinghiali.