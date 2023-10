Comune, Piscina (Lega): Sala ha tempo per fare l’attore e non per la sicurezza

“Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da morir dal ridere. Sala non trova il tempo di occuparsi della sicurezza di Milano, ma riesce a recitare deridendo i milanesi e i drammi che ogni giorno sono costretti a vivere” lo dichiara Samuele Piscina, Segretario Provinciale della Lega commentando l’uscita di un videoclip dei Clubdogo in cui Sala recita la parte di se stesso, Sindaco di una Milano paragonata a Gotham City. “Che imbarazzo. Mentre Milano è capitale italiana della delinquenza e i cittadini e il personale comunale (vedi l’ultima aggressione di ieri sera ai danni di una dipendente di ATM) vengono aggrediti, il Sindaco registra videoclip deridendoli, con un evidente atteggiamento di supponenza tale di chi ancora una volta sottovaluta il problema. Intanto che commissaria i suoi assessori, evidentemente non ritenuti all’altezza, con tecnici amici suoi per affrontare temi come sicurezza e mobilità, recita con piglio hollywoodiano sul tetto di un grattacielo milanese, lanciando il segnale di richiesta di aiuto con il logo dei noti rapper milanesi”. “Confidiamo nel 2026, auspicando per Sala una carriera futura brillante da attore, lontano dalla politica milanese dove ha abbondantemente fallito”, conclude Piscina.

