Bertolaso: vogliamo implementare Pronti Soccorsi Specialistici Pediatrici, Buzzi riferimento

“Il nostro obiettivo è realizzare altri Pronto Soccorso specialistici per bambini e fare del Buzzi un punto di riferimento per tutta Europa”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, intervenendo, questa mattina Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, alla seconda tappa di presentazione della campagna di raccolta fondi che vede coinvolta la Fondazione Buzzi a favore di un nuovo Padiglione per l’Emergenza dell’ospedale dei Bambini, che comprenderà anche un ampio e moderno Pronto Soccorso. Una campagna che in collaborazione in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano è stata pensata seguendo il fil rouge dell’avventura spaziale. All’iniziativa due ospiti d’onore di grande risonanza internazionale: gli astronauti dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) colonnello Luca Parmitano e capitano Andrea Patassa, in veste di ambasciatori, per lanciare la campagna che dal 20 ottobre sarà presente in varie piazze della città con i manifesti #assenzadigravità. “Oggi – ha sottolineato Bertolaso – sono estremamente felice di trovarmi qui, circondato dagli astronauti, perché il Buzzi è ‘l’astronave dei bambini’. La nostra missione non consiste nel diminuire le aspettative, ma sollevarle costantemente verso lo spazio”. “I Pronto Soccorso pediatrici – ha aggiunto l’assessore – sono assolutamente fondamentali perché assistere i piccoli in strutture che accolgono anche pazienti adulti non va bene. Le patologie trattate sono differenti, così come diverso è l’approccio psicologico e l’assistenza fornita. Per questo occorrono due strutture diverse: una che si occupa degli adulti e una dei bambini. Purtroppo, in Italia ci sono pochi ospedali con queste caratteristiche”. La Fondazione Buzzi partecipa, con il Comitato d’Onore, alla raccolta fondi con il nuovo progetto Nuovo e Grande Buzzi. Contribuirà con una raccolta fondi che si stima arrivi fino a 20 milioni di euro. L’ospedale Nuovo e Grande Buzzi “intende configurarsi come un’eccellenza sanitaria: il primo ospedale X-ray free (senza utilizzo di raggi x) in Italia e per fornire alla città di Milano un ospedale pediatrico contemporaneo, un hub internazionale”.

