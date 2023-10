Nuove proteste contro il taglio della 73. No alla riduzione del Trasporto Pubblico

Ieri sera, sotto la pioggia, più di 300 persone hanno manifestato contro il taglio della linea bus 73. Un taglio contro la storica linea che da Linate portava a San Babila che è stato motivato dalla Giunta con l’apertura della nuova M4. In realtà il percorso del bus è diverso, perché utilizzava la direttiva Viale Corsica, XXII Marzo e perché molte esigenze di trasporto locale non possono essere esaudite dal metrò.

Cittadini dei quartieri San Bovio, Forlanini, il Comitato XXII Marzo, consiglieri dei Verdi ( Monguzzi), della Lega e di Forza Italia hanno attraversato in corteo il vecchio percorso da Piazza Grandi fino a Palazzo di Giustizia, tra gli applausi di molti residenti affacciati.

Alla manifestazione anche Rosa Pozzani, Capogruppo FI in municipio 4 “A fronte di nessun miglioramento della qualità dell’aria, – ha commentato -la politica dell’assessore Censi ha nella pratica causato non pochi disagi e un intollerabile allungamento dei tempi di percorrenza negli spostamenti dei cittadini che questa volta, esasperati, hanno deciso di non subire passivamente.

Con l’ amico De Pasquale saremo al fianco dei cittadini in ogni iniziativa che faranno per ottenere il ripristino delle linee/ tratte soppresse, in particolare della 73 e della 73/.”