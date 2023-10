I racconti di Capitan U 1947: nel giardino di casa mia … la guerra diventa pace

..

Oggi il racconto di Capitan U sarà molto breve perché già troppe parole sono state urlate e disperse nel vento senza che nessuna sia stata ancora in grado di fermare la violenza, l’orrore e il terrore, senza risparmiare nessuno, che stanno martoriando un pianeta e i suoi figli rimasti ormai sempre più indifesi.

Sono un artista e, come spesso vi ho ricordato, solo attraverso le canzoni riesco a comunicare e ad esprimermi pienamente. Oggi ricorrerò ad un brano facente parte del mio album di commiato temporaneo dal mio pubblico nel 1989, “Al mio caro pianeta terra, 10 piccole grandi storie”, Il Giardino Di Casa Mia. Un giardino dove ammiro la ruota di un pavone sfoggiata con orgoglio e quasi con supponenza: ma da dove arriva “questo” che invade il mio giardino, vuole solo ammaliarmi con la sua bellezza per potermi soggiogare o, forse, vuole dirmi qualcosa di più?… e allora, andando più a fondo, mi accorgo con stupore che nella sua ruota si nasconde il volto sorridente di un bambino. Scavo ancora un po’ di più e mi rendo conto che è un sorriso di speranza e un grande messaggio per il futuro dove appare un uomo bellissimo e sereno che non mostra arroganza ma soltanto una voglia immensa di … pace. Ed ecco che mi appare chiaro il messaggio del pavone: non fermiamoci alle apparenze, andiamo oltre e tiriamo fuori il meglio che c’è in ognuno di noi.

Vuoi sapere che cosa c’è nel giardino di casa mia, c’è la ruota di un pavone, il più bel pavone che ci sia,

nel giardino di casa mia, il più bel giardino che ci sia, nel giardino di casa mia, il più bel giardino che ci sia.

E nella ruota del pavone vuoi sapere che cosa c’è, si nasconde un bambino, il più bel bambino che ci sia,

nella ruota del pavone nel giardino di casa mia, nel giardino di casa mia il più bel bambino che ci sia.

E in quel volto di bambino chissà ancora che ci sarà, sembra l’ombra di un sorriso, il più bel sorriso che ci sia,

il sorriso di un bambino nella ruota di un pavone, nel giardino di casa mia il più bel sorriso che ci sia.

E che significa quel sorriso, cosa ancora nasconderà, a me sembra una speranza, la più bella speranza che c’è …

la speranza nel sorriso, nel sorriso di un bambino nella ruota di un pavone nel giardino di casa mia,

il giardino di casa mia, il più bel giardino che ci sia …

a noi sembra che quella speranza voglia dirti qualcosa di più, io ci leggo già il futuro, il futuro più bello che c’è,

guarda un po’ se in quel futuro vedi ancora qualcosa di più, credo proprio che sia un uomo, proprio l’uomo più bello che c’è,

l’uomo visto nel futuro e nel futuro la sua speranza, per il sorriso di un bambino nella ruota di un pavone,

nel giardino di casa mia, il più bel giardino che ci sia, il più bel giardino che ci sia …

ed è chiaro che in quest’uomo c’è un’immensa voglia che, più di gloria sa di pace, la più bella pace che c’è

nel giardino di casa mia, il più bel giardino che ci sia, nel giardino di casa mia, il più bel giardino che ci sia…

Credo che “Il giardino di casa mia” sia la più bella canzone di pace che abbia mai scritto. E con la speranza che affiora dal sorriso di un bambino nascosto nella ruota di un pavone apparso in un giardino incantato, e l’immagine di un uomo sereno che si è spogliato del peggio per liberare e rivelare il meglio di sé, vi do appuntamento con rinnovato amore al prossimo racconto.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)