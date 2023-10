Al Teatro Menotti di Milano “The Opera Locos” l’evento musico-teatrale dell’anno

Il Teatro Menotti di Milano accoglierà dal 20 al 22 ottobre la Prima Nazionale di The Opera Locos uno spettacolo unico e originale, vincitore del Premio Max 2019 come Miglior Spettacolo Musicale, che ha raccolto successi unanimi di pubblico e critica durante le recenti tournée in Spagna, Francia e Messico.

La pièce racconta le vicende, i caratteri e le passioni di 5 tra i più famosi cantanti lirici del mondo, convocati per un evento unico che ripercorre i grandi classici dell’opera che in The Opera Locos vengono contaminati con elementi Rock e Pop. Musica, teatro, parodia, comicità e burlesque si fondono in maniera sorprendente e regalando due ore di spettacolo indimenticabile.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Yllana e Rami Eldar, è creato e diretto da Yllana, vede la regia David Ottone and Joe O’Curneen, la direzione musicale di Marc Álvarez y Manuel Covese la coreografie Carlos Chamorro.

L’estetica di tutta la messa in scena è di grande impatto; trucco, parrucco e costumi sono esplosivi e in linea con l’opera.

I solisti MaríaRey-Joly, MaycaTeba, Antonio Comas, Enrique Sánchez-Ramos, Jesús García Gallera, Irene Palazón, María Maciá, Jesús Álvarez, Jorge Tello e Alberto Frías canteranno rigorosamente dal vivo in una sfida fino all’ultima Aria.

Dopo le date inI talia al Teatro Menotti, The Opera Locos proseguirà la tournée in Usa, Canada e Gran Bretagna.

TEATRO MENOTTI

Via Ciro Menotti 11, Milano – tel. 0282873611 – biglietteria@teatromenotti.org

ORARI SPETTACOLI

Dal martedì al sabato ore 20 – Domenica ore 16.30 – Lunedì riposo

ORARI BIGLIETTERIA

Dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.30, dalle 19.00 alle 20.00 solo nei giorni di spettacolo

Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo

Acquisti online – Con carta di credito su www.teatromenotti.org