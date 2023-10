Salario minimo, Spada: genera confusione. La strada è contrattazione collettiva

“Ogni tanto si sentono discussioni su salario minimo, salario londinese e altro ma onestamente sono tutte formule che creano solamente confusione. L’Europa, quando ha iniziato a discutere sul tema del salario minimo, ha preso come esempio l’Italia dove l’80 per cento dei salari è stabilito attraverso la contrattazione collettiva sui contratti maggiormente rappresentativi. Quindi, noi siamo stati l’esempio e questa è la strada maestra”. Così il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, a margine del convegno “Your Next Milano” che si tiene a Palazzo Marino. “Il nostro sistema è molto chiaro e funzionale, dobbiamo renderlo effettivo per tutte le situazioni dove abbiamo dei salari bassi, sotto i livelli che sono quelli normalmente stabiliti dai contratti maggiormente rappresentativi: quelli sono i problemi in cui dobbiamo intervenire, facendo in modo che ci sia un allineamento”, ha spiegato Spada.

