Università, torna ‘Corribicocca’ con CUS Milano a sostegno della sclerosi multipla

E’ in programma il 22 ottobre la sesta edizione della CorriBicocca, la manifestazione organizzata dall’Università di Milano-Bicocca e CUS Milano che anche quest’anno conferma il suo ruolo benefico: con l’edizione 2023 sosterrà gli obiettivi di AISM, l’unica realtà in Italia che dal 1968 si occupa a 360 gradi della sclerosi multipla, promuovendo la ricerca scientifica, erogando servizi alle persone con sclerosi multipla e rappresentando e affermando i diritti delle persone con sclerosi multipla. Una parte del ricavato delle iscrizioni alla CorriBicocca verrà così devoluto all’associazione, che il giorno della manifestazione sarà presente con un banchetto all’interno del Bicocca Stadium (viale Sarca, 205): AISM e la sua Fondazione FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla) operano con la convinzione che le persone con sclerosi multipla e le loro famiglie abbiano il diritto ad avere una buona qualità di vita e una piena integrazione sociale. Da qui scaturisce la visione che è alla base delle attività dell’Associazione: un mondo libero dalla sclerosi multipla. Madrina della sesta edizione della CorriBicocca sarà Cristina Nuti, la prima donna con sclerosi multipla in Italia e Europa, e la seconda al mondo, ad avere terminato un Ironman (2022). E quest’anno ha fatto il bis. È stata anche Campionessa Italiana di ParaTriathlon e Duathlon. Cristina Nuti prenderà parte alla gara. Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 17 ottobre sul sito www.corribicocca.it. Anche per questa edizione sono tre le formule (tutte omologate FIDAL) fra cui scegliere: la 5 chilometri non competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la 10 chilometri competitiva. Per le famiglie che parteciperanno alla 5 chilometri è prevista anche una tariffa scontata: basta iscrivere almeno due adulti e due bambini under-14 per usufruire dello sconto famiglia. Inoltre, il giorno prima della CorriBicocca, sabato 21 ottobre, il villaggio allestito all’interno del Bicocca Stadium ospiterà una giornata multisport dedicata a tutti i bambini tra i 7 e i 14 anni e alle loro famiglie. Dalle 10 alle 17 verranno proposte attività ispirate ad atletica leggera, calcio, mini rugby e tennis. La giornata sarà completamente gratuita, registrandosi inviando una mail a eventi@corribicocca.it. L’appuntamento per runner e appassionati di sport all’aperto è davanti al centro sportivo Bicocca Stadium, punto di partenza del percorso che si snoda tra le strade del quartiere.

