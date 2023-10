Scala, inaugurata torre Via Verdi: da uffici a retropalco nuovi spazi teatro. Meyr “Si risparmiano 300mila euro”

E’ stata inaugurata ieri mattina la nuova Torre del Teatro alla Scala, in via Verdi: undici piani per gli uffici, la sala prove per il Ballo e lo spazio per lo scarico e premontaggio delle scene nel retropalcoscenico, mentre è stata avviata la gara per l’acustica della sala prove dell’Orchestra, che sarà consegnata nella primavera del 2024. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco e presidente della Fondazione Teatro alla Scala Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia Francesca Caruso, l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, il Sovrintendente Dominique Meyer e il Direttore Musicale Riccardo Chailly. Gli spazi sono stati progettati dall’architetto Mario Botta insieme all’architetto Emilio Pizzi. Sono da oggi utilizzabili la nuova sala prove per il ballo al nono piano (145 mq), i locali per gli uffici fino all’ottavo piano e lo spazio per lo scarico e premontaggio delle scenografie nel retropalcoscenico, oltre alle due grandi terrazze al quarto e al sesto piano, rispettivamente 152 e 134 mq.

Sovrintendente Meyer: “Con la nuova torre di via Verdi “abbiamo la possibilità di riunire tutto il personale della Scala nello stesso palazzo, è una cosa importante. Per me riunire tutta la famiglia nel nido centrale é una cosa importante”: lo ha sottolineato il sovrintendente del Teatro Dominique Meyer che stamane ha inaugurato i nuovi spazi del teatro assieme, tra gli altri, al sindaco Giuseppe Sala e al presidente della Regione, Attilio Fontana. Una razionalizzazione che si traduce anche in risparmio economico quantificabile, ha detto Meyer “in più di 300 mila euro all’anno”. “C’è un primo risparmio che è quello dovuto all’estinzione del mutuo. il risparmio è stimato per i prossimi anni in più di 300 mila euro all’anno, quasi 400 mila. E poi risparmiamo i costi degli affitti . É una cosa sana, che migliora le condizioni di lavoro alla Scala e produce dei risparmi”, ha detto. Quanto ai sindacati che stamane hanno deciso di non partecipare all’inaugurazione della torre di via Verdi in quanto i lavori per i nuovi spazi per le maestranze non sono ancora in realtà terminati, Meyer, a chi gli chiedeva se incontrerà le rappresentanze Meyer ha risposto: “Lì vedo ogni giorno i sindacati. Ogni volta che arriva un nuovo palazzo ci sono dei piccoli combattimenti tra i diversi occupanti possibili , ognuno guarda nel piatto dell’altro ma poi dobbiamo trovare un equilibrio, ma si farà”. #est

Fontana-Regione “Siamo costantemente vicini al Teatro alla Scala e lo siamo stati, come Regione, anche in occasione di questo intervento straordinario”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della consegna delle opere di superficie della nuova torre del Teatro alla Scala, in via Verdi, realizzata con il contributo dello Stato e della Regione Lombardia e con il supporto della società regionale Aria Spa come stazione appaltante. “I nuovi spazi – ha sottolineato Fontana – completano le necessità del teatro e contribuiscono a rendere la Scala ancora più funzionale e attrattiva. Sono orgoglioso del fatto che Regione sia parte attiva in questo percorso”

