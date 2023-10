Corso Buenos Aires: 18enne fugge a un controllo e rompe una mano a un poliziotto

Intorno all’una di notte di martedì un normale controllo di polizia a Milano, in corso Buenos Aires, è finito con un inseguimento, una scazzottata e una mano rotta per un agente con conseguente arresto di un giovane marocchino di 18 anni.

Poco prima agenti della volante avevano notato un gruppetto di tre ragazzi e li avevano fermati per chiedere loro i documenti. Ma uno di loro, il 18enne, ha tentato la fuga cercando di seminare i poliziotti a piedi, ma è stato inseguito e raggiunto. Durante la colluttazione tra gli agenti e il ragazzo, un poliziotto è finito in ospedale con 25 giorni di prognosi per frattura alla mano.

Addosso al 18enne, alla perquisizione, i poliziotti hanno trovato solo un po’ di marijuana, ma l’arresto è scattato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.