Ambrogini, presentate oltre 200 candidature: anche Cutugno e studentessa del movimento delle Tende

Dalla ‘regina’ della Moda Miuccia Prada all’Università degli Studi di Milano che proprio in questi giorni festeggia i suoi primi cento anni di storia, per passare dalla ‘signora delle stelle’ Amalia Ercoli-Finzi a Toto Cutugno, il cantautore ‘italiano vero’ recentemente scomparso. Sono oltre duecento le candidature presentate dai consiglieri comunali per l’assegnazione delle Civiche Benemerenze che il Comune di Milano conferisce tradizionalmente ogni anno il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. Il termine per la presentazione scadeva ieri a mezzogiorno e a metà novembre sarà convocata la Commissione composta dall’Ufficio di Presidenza e dai capigruppo che deciderà a chi assegnare le benemerenze. La Statale è stata candidata dalla presidente del Consiglio Elena Buscemi che, assieme al consigliere Pd Daniele Nahum, ha anche proposto l’associazione Gariwo che vent’anni fa ha promosso la costituzione del Giardino dei Giusti a Monte Stella, che onora coloro che si sono opposti ai genocidi e ai crimini contro l’umanità. Nahum ha inoltre proposto la civica benemerenza, alla memoria, per Giulia Tramontano, la giovane incinta uccisa dal compagno a Senago. Il capogruppo Dem Filippo Barberis ha proposto due donne che si sono distinte nella ricerca: oltre alla già citata astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, la direttrice di Telethon Francesca Pasinelli. Il capogruppo di Forza Italia, Alessandro De Chirico, ha proposto il conferimento della benemerenza alla memoria per il cantante Toto Cutugno, per l’imprenditore Luigi Predeval, fondatore di MediaWorld, ex ad dell’Inter e presidente di Sogemi Spa e per l’ex bandiera milanista e calciatore della Nazionale Giovanni Lodetti. De Chirico ha poi proposto l’allenatore di basket Dan Peterson, l’associazione Federico nel cuore onlus e i taxisti di Milano. Il collega di gruppo e assessore regionale Gianluca Comazzi ha proposto Miuccia Prada, l’ex calciatore Christian Vieri, l’associazione Scuola via Vivaio, l’associazione MAB e, alla memoria, Maria Antonietta Berlusconi, sorella di Silvio. Dai consiglieri di Azione e Italia Viva sono arrivate due candidature unitarie: Andrea Jarach, editore e imprenditore, co-fondatore di WikiMilano e responsabile Turismo dell’Osservatorio Metropolitano di Milano e il Giornale di Quartiere 4. Il consigliere della Lega Samuele Piscina candida il Circolo Combattenti e Reduci di via Volta, il cantante Tony Renis, il presentatore Claudio Lippi, l’attore Massimo Boldi, il presidente dell’associazione di soccorritori volontari ATA Francesco Tambasco e, alla memoria, l’attore Guido ‘Dogui’ Nicheli. Trai candidati del capogruppo leghista Alessandro Verri il sito Milano Segreta, Gaetano Antinoro, autista Atm aggredito in servizio; Diego Calcaterra, tassista che ha salvato in viale Papiniano un ragazzo da un gruppo di persone che volevano derubarlo; Mattiah Pezzoni, noto per la sua attività contro gli scippi sui mezzi pubblici, il rapper Marracash e il gruppo dei Modà. Il capogruppo di FdI, Riccardo Truppo, ha proposto, tra gli altri, l’Osservatorio metropolitano di Milano. Il gruppo dei Verdi ha candidato Ilaria Lamera, la studentessa del Politecnico la cui azione di protesta ha innescato il movimento delle tende in tutta Italia; l’associazione Walter Vinci che si prende cura degli anziani con patologie dementigene e delle loro famiglie con interventi di musica e musicoterapia; l’asd Sant’Ambreus, la prima squadra di richiedenti asilo e rifugiati di Milano e, infine, l’architetto e paesaggista Francesco Borella, definito dai consiglieri ecologisti ‘padre del Parco Nord e pioniere della rigenerazione ambientale di aree degradate’. #pic

