Vaccini antinfluenzali, Ordine Medici Milano: nostro dovere dare buon esempio

Come da tradizione anche quest’anno l’ordine dei medici di Milano ha organizzato una giornata dedicata alla vaccinazione antinfluenzale per tutto il consiglio e per i dipendenti della sede. “Non dimentichiamo mai – spiega in una nota il presidente OMCeOMI Roberto Carlo Rossi – che l’influenza stagionale, pur con una mortalità più bassa, resta un vero ‘big killer’, soprattutto delle persone anziane e fragili se non vaccinate, oltre che un aggravamento di patologie respiratore e non solo. Senza contare i costi evitabili a carico del SSN dei malati e i costi economici per le assenze dal lavoro. Quest’anno si è aggiunta la dose di richiamo del vaccino anti-covid, il più aggiornato naturalmente alle ultime varianti in circolazione, consigliato per i fragili, gli ultra sessantenni, le donne in gravidanza e – appunto – per il personale sanitario. Infine, per chi ne aveva le caratteristiche, è stato previsto anche il vaccino antipneumcoccico. Si tratta di un gesto etico e professionale, a dimostrazione che l’Ordine dei Medici di Milano crede fermamente nelle campagne vaccinali. Resta anzi incredibile come sia necessario ancora oggi dover promuovere ciò che dovrebbe essere nella coscienza civile di ogni medico e di ogni cittadino. Noi – conclude Rossi – lo facciamo però molto volentieri: è nostro dovere dare il buon esempio”.

