Lavoro: nuovi concorsi per posti comunali ad Arese, Bollate e Città Metropolitana di Milano

Arrivano nuove opportunità lavorative per il territorio: è infatti possibile iscriversi a diversi concorsi pubblici sul sito ministeriale http://WWW.INPA.GOV.IT.

I bandi sono disponibili all’indirizzo https://www.cittametropolitana.mi.it/Ricerca_Personale/Concorsi.

Per accedere al portale si possono utilizzare utilizzare SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e IDAS.

I concorsi attivi sono i seguenti:

– Istruttore/Istruttrice tecnico/a – Area degli Istruttori, presso il Comune di Arese. Bando per la copertura di 5 posti, a tempo pieno e indeterminato, con scadenza il 20 ottobre alle ore 12.

Le figure di Istruttore sono richieste anche da altri enti del territorio. Meglio quindi partecipare numerosi, per assicurarsi un posto in graduatoria e una chiamata in tempi brevi.

– Funzionario/a tecnico/a ambientale – Area funzionari ed elevata qualificazione, presso la Città metropolitana di Milano. Concorso per esami, per la copertura di 2 posti, a tempo pieno e indeterminato con scadenza il 3 novembre alle ore 12.

– Funzionario/a economico/a finanziario/a – Area funzionari ed elevata qualificazione. Bando presso la Città metropolitana di Milano (2 posti) e il Comune di Busto Garolfo (1 posto). Concorso per esami, per la copertura di 3 posti, a tempo pieno e indeterminato con scadenza il 4 novembre alle ore 12.

Inoltre, altri due bandi di concorso verranno pubblicati nei prossimi giorni:

– Operatore/Operatrice amministrativo/a esperto/a – Area degli Operatori esperti, presso il Comune di Bollate. Concorso per esami, per la copertura di 2 posti, a tempo pieno e indeterminato.

– Istruttore/Istruttrice informatico/a – Area degli Istruttori, presso il Comune di Bollate (n. 1 posto) e Comune di Buccinasco (1 posto). Bando per esami per 2 posti complessivi a tempo pieno e indeterminato.

E’ stato poi riaperto l’elenco per Funzionario/a e Tecnico/a idonei per progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le domande dovranno arrivare entro il 9 novembre alle ore 12.